Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

De WB-cross bij de vrouwen in Hoogerheide werd een prooi voor Puck Pieterse. De Nederlandse troefde Kristyna Zemanova en Amandine Fouquenet af. Vooral Zemanova was achteraf blij als een kind met haar resultaat.

De Tsjechische ging goed mee in Hoogerheide en moest zich pas in het absolute slot gewonnen geven tegen Pieterse. Met haar tweede plek verraste ze vriend en vijand, zichzelf incluis.

"Dit is ongelooflijk" tekende Sporza een eerste reactie op. "Ik voelde me nochtans niet zo goed tijdens de wedstrijd."

Zemanova ziet droom in vervulling gaan

"Het is dus ook voor mezelf een grote verrassing dat ik hier 2e eindig. Een podiumplek in de Wereldbeker is echt een droom die uitkomt", geeft ze toe.

Amandine Fouquenet hoopte stiekem dan weer op de zege in Hoogerheide. "Ik ben tevreden met die podiumplek, maar ik had wel op meer gehoopt. Want ik had dit seizoen graag eens gewonnen in de Wereldbeker", vertelde de Française.



Nu is het aftellen naar het WK in Hulst. Dat staat bij de vrouwen gepland op zaterdag 31 januari. Om 15.00 uur beginnen ze eraan volgende week.