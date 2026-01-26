Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

Mathieu van der Poel is zondag uiteraard topfavoriet om zichzelf op te volgen als wereldkampioen veldrijden. Toch beseft Van der Poel dat er nog veel fout kan lopen.

Twaalf op twaalf dit seizoen, 36 van zijn laatste 37 crossen gewonnen en al meer dan twee jaar ongeslagen. Niemand lijkt Mathieu van der Poel zondag van zijn achtste wereldtitel veldrijden te kunnen houden.

Toch blijft Van der Poel liever voorzichtig, het WK moet nog altijd gereden worden. "In het verleden heb ik het ook al meegemaakt dat ik als topfavoriet naar het WK ging en dat het niet lukte", zegt Van der Poel bij Sporza.

In 2016, 2017 en 2018 werd Van der Poel geklopt door Van Aert op het WK. Hij is er dit jaar niet bij, maar Van der Poel houdt nog altijd rekening met onder meer ziekte of mechanische pech die hem toch kunnen doen verliezen.

"Je zal zien dat het net op zo'n dag gebeurt. Al ga ik daar niet vanuit." Zaterdag in Maasmechelen had Van der Poel wel twee keer prijs. Twee keer reed hij lek en moest hij achtervolgen, maar Van der Poel zette het ook telkens snel recht.

Over zijn conditie is Van der Poel bijzonder tevreden, hij heeft alles kunnen doen wat hij wilde. De rest heeft hij niet in de hand en daar zal Van der Poel dan ook niet van wakker liggen.