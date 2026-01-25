Pieterse nu topfavoriete voor het WK? Dit zegt ze zelf over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen

Lorenz Lomme
Puck Pieterse pakte in Hoogerheide haar tweede zege van het weekend. De Nederlandse maakte het verschil in de slotronde en trekt zo misschien wel als topfavoriete naar het WK.

Pieterse was zaterdag al de beste in Maasmechelen. Veelwinnares Lucinda Brand had daar af te rekenen met een probleem aan de kuit en werd tiende.

Bij afwezigheid van Brand was Pieterse ook zondag de sterkste in eigen land. Ze hield Kristyna Zemanova en Amandine Fouquenet achter zich.

Het WK wordt een felbevochten strijd

"Fouquenet reed een tactische koers, waardoor ze van achteruit bleven terugkeren", wordt Pieterse geciteerd door Sporza.

"Ik denk dat ik iets beter door de bochten ging, dat maakte het verschil", denkt ze. Waarna onvermijdelijk ook gepolst werd naar het WK, dat komende zaterdag in Hulst plaatsvindt.

"Het WK? Die wereldtitel is altijd het doel geweest. Het zal een felbevochten strijd worden", lijkt ze zichzelf al klaar te stomen.

