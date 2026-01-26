Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

Lotte Kopecky kon op het Belgisch kampioenschap baanwielrennen opnieuw samen met Shari Bossuyt een ploegkoers rijden. En dat wil ze in de toekomst weer vaker doen.

Eind 2022 pakten Lotte Kopecky en Shari Bossuyt de regenboogtrui op het WK baanwielrennen in de ploegkoers en werden ze meteen een favoriet voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Hereniging met Bossuyt

Kopecky en Bossuyt kwamen er echter nooit samen aan de start. Door een positieve dopingtest van Bossuyt in de eerste helft van 2023 stond ze tot juni vorig jaar aan de kant en spatte de olympische droom uiteen.

Bossuyt reed vorig jaar al het WK baanwielrennen, waar ze vierde werd met Katrijn De Clercq in de ploegkoers. Kopecky was daar niet aanwezig, op het BK baanwielrennen reden ze afgelopen weekend voor het eerst weer samen.

Kopecky wil scoren op WK

"Dit stelt niet heel veel voor, maar het is fantastisch om samen te kunnen rijden. Hopelijk kunnen we de draad snel oppikken waar we die achterlieten", zei Kopecky bij Sporza. Kopecky en Bossuyt moeten weer op elkaar ingespeeld raken.



Want dit jaar willen Kopecky en Bossuyt opnieuw jacht maken op de regenboogtrui in de ploegkoers. "In oktober, op het WK in Shanghai, moeten we er 200% staan", besloot Kopecky nog.