Bart Wellens zal afwezig zijn op WK veldrijden in Hulst door operatie

In het Nederlandse Hulst zal Bart Wellens dit weekend niet te zien zijn. De ploegleider van Lotto-Intermarché moet namelijk onder het mes.

In zijn carrière werd Bart Wellens vier keer wereldkampioen. Bij de beloften veroverde hij de regenboogtrui in 1999 en 2000, bij de profs werd Wellens in 2003 en 2004 wereldkampioen. In 2006 zou hij ook nog eens zilver pakken. 

De afgelopen jaren was Wellens ook vaak aanwezig op het wereldkampioen, maar dan als ploegleider. Sinds 1 januari is hij echter geen ploegleider meer in het veld door de fusie tussen zijn ploeg Charles Liègeois Roastery en Deschacht-Hens. 

Wellens is vanaf dit seizoen ploegleider op de weg bij Lotto-Intermarché, maar dook in het veld nog op. Zo was hij tijdens het Belgisch kampioenschap veldrijden actief als analist bij Sporza. 

Wellens ondergaat operatie aan de knie

Komende weekend op het WK zal Wellens er dan weer niet zijn. "Neen, je gaat me niet tegen het lijf lopen in Hulst. Vrijdag word ik geopereerd aan de knie, het zal vanuit de zetel zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 


Binnenkort begint Wellens dan aan zijn opdracht als ploegleider bij Lotto-Intermarché. Hij kreeg een zeer uitgebreid programma, dat hij al kent tot oktober. Onder meer de Giro zal Wellens net als vorig jaar voor zijn rekening nemen.

