2 op 2: Puck Pieterse tekent voor perfect weekend na felbevochten zege in Hoogerheide

Geen Lucinda Brand zondag in de WB-cross in Hoogerheide. De rest van het veld rook daardoor zijn kans in de Nederlandse modder. Het was uiteindelijk Puck Pieterse die aan het langste eind trok, nadat ze ook zaterdag al de beste was geweest in Maasmechelen.

Lucinda Brand had zelf al aangegeven niet te starten in Hoogerheide door een kuitprobleem. De veelwinnares bij de vrouwen - zaterdag tiende in Maasmechelen - had de eindwinst van de Wereldbeker al op zak, waardoor in Hoogerheide vooral de dagzege op het spel stond. Ook Ceylin Alvarado liet verstek gaan.

Puck Pieterse was op de afspraak zaterdag en pakte de zege in Maasmechelen. Daardoor kon ze met veel vertrouwen afzakken naar Hoogerheide, waar ze voor eigen publiek mikte op een perfect weekend, en met succes.

Pieterse maakt het verschil in het slot

We kregen een gesloten begin van de wedstrijd. De Italiaanse Sara Casasola schudde in de tweede ronde een eerste keer stevig aan de boom, waarna Pieterse dat zelf verschillende keren probeerde te doen.

De kop van de koers werd daardoor kleiner. Pieterse, Casasola en Amandine Fouquenet kregen voorin het gezelschap van Zoë Backstedt, Viktória Chladoňová, Kristýna Zemanová en Shirin van Anrooij.

Na een val viel Casasola weg voorin. Pieterse probeerde ondertussen nog steeds de forcing te voeren en gaf er in de laatste ronde nog eens een stevige lap op. Dat bleek voldoende voor de overwinning, voor Zemanová en Fouquenet. De Nederlandse kan zo vol vertrouwen richting het WK van volgende week trekken.