Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

Thibau Nys moest in Hoogerheide tevreden zijn met de vierde plaats. Teleurstellend voor de Belgische kampioen die vooral op zoek is naar het goede gevoel.

Frisheid ontbreekt bij Nys

In de laatste twee manches van de Wereldbeker van dit seizoen moest Thibau Nys tevreden zijn met de vierde plaats. Daar was hij duidelijk niet tevreden mee, vooral over zijn gevoel tijdens de wedstrijden.

Bij Nys ontbrak het vooral aan frisheid in zijn benen. Begin dit seizoen, onder meer op de Koppenberg en in Tabor, voelde Nys dat hij wel enkele procenten beter was. En dat heeft hij nu niet meer.

Nys voelt geen versnelling in de benen

"Toen had ik een versnelling in huis en wist ik dat ik nadien het tempo hoog kon houden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Nys voelt wel dat hij nog een versnelling in zijn benen heeft, hij had elke ronde kunnen wegrijden.

Maar Nys wist ook dat hij het maar een halve ronde had kunnen volhouden. "En wat koop je ermee als je gevoel nog redelijk oké is, maar je kan het niet afmaken of het verschil er niet mee maken", ging Nys verder.

Het lukt hem op dit moment niet om twee tanden groter te rijden en vol door te trekken. Voor Nys is dat gewoon teleurstellend. Hij zal deze week dan ook niet veel meer doen net voor het WK.