Wordt Pogacar bewust ontweken? Evenepoel en co stevig aangepakt

Twee jaar geleden werd Primoz Roglic binnengehaald, nu Remco Evenepoel. Toch krijgt Red Bull-BORA-hansgrohe ook kritiek omdat het niet volop de strijd met Tadej Pogacar aangaat.

De transfer van Remco Evenepoel heeft de hiërarchie binnen Red Bull-BORA-hansgrohe stevig door elkaar geschud. Niet meer Primoz Roglic, maar wel Remco Evenepoel is nu de leider van het Duitse team.

Gaat Red Bull de confrontatie met Pogacar uit de weg?

Evenepoel krijgt samen met Lipowitz het kopmanschap in de Ronde van Catalonië en de Tour, terwijl Roglic onder meer Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Vuelta zal rijden. Samen zullen Evenepoel en Roglic niet vaak rijden.

Dat stuit op onbegrip bij Chris Horner, winnaar van de Vuelta in 2013. "Ik dacht, als je Remco Evenepoel en Primoz Roglic binnenhaalt, ga er dan vol voor of blijf thuis. Ga de strijd aan met Tadej Pogacar!", zegt hij bij Beyond the Coverage.

Wil Red Bull zijn overwinningen maximaliseren?

"Is Red Bull-BORA-hansgrohe een groot deel van het seizoen aan het ‘cherry-picken’ omdat ze de strijd met Tadej Pogacar niet hoeven aan te gaan", vraagt Horner zich af. De reden daarvoor is volgens Horner puur commercieel.

"Zeg me niet als ze een hoop wedstrijden winnen: 'Chris, ze hebben veel gewonnen.' Ik zal zeggen waar ze gewonnen hebben: waar Tadej Pogacar niet was. Sponsoren begrijpen wielrennen niet zoals wij. Sponsoren begrijpen alleen overwinningen."