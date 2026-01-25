Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

Foto: © photonews

Philippe Gilbert heeft Mathieu van der Poel gefeliciteerd. Het is duidelijk dat 'Phil' de cross ook op de voet volgt.

Philippe Gilbert zat zaterdagnamiddag klaar om naar de veldrit van Maasmechelen te kijken. Vlak voor 15u deelde Gilbert op zijn X-account zijn voorspelling voor de wedstrijd. De voormalige wielerprof ging uit van alweer een vroege en geweldige solo van Van der Poel, die dan zou eindigen in een overwinning met een grote voorsprong.

Gilbert zette er zelfs tijdsaanduidingen bij om aan te geven wat de stand van zaken volgens hem ging zijn op verschillende momenten. "15u10: begin van de veldrit van Maasmechelen. 15u11: Mvdp alleen voorop met een voorsprong van 10 seconden. 15u20: Mvdp alleen voorop met een voorsprong van 25 seconden." Zo zag Gilbert het gebeuren.

Gilbert zag Van der Poel met minuut verschil winnen

Eens Van der Poel een comfortabele bonus beet zou hebben, zag de Belgische ex-renner hem die niet meer prijsgeven. "16u05: Mvdp wint met een minuut voorsprong", gokte Gilbert. "Gaan jullie hiermee akkoord?" Gilbert ging zo de interactie met zijn volgers aan en was dus wel benieuwd naar eventuele andere meningen over de cross.

Het is helemaal niet zo makkelijk gegaan zoals Gilbert het voorspelde, maar dat had alles te maken met de pech die Van der Poel achtervolgde. Ook na afloop van de Wereldbekermanche reageerde Gilbert nogmaals op X. "Na twee lekke banden wint Mathieu van der Poel toch en realiseert hij een nieuw record! 50 zeges in de Wereldbeker veldrijden!"

Van der Poel kan alleen recordhouder worden

Lees ook... Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment
Gilbert wenst Van der Poel proficiat, al is hij er iets te voorbarig mee om het een nieuw record te noemen. Sven Nys heeft immers ook 50 keer gewonnen in de Wereldbeker. Van der Poel deelt dat record nu met hem, maar kan alleen recordhouder worden door later vandaag te winnen in Hoogerheide. 

