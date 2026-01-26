Nederland met sterke ploeg in mixed relay, deze zes Belgen komen aan de start

Op WK veldrijden zullen dit weekend heel wat wereldtitels worden uitgedeeld. Vrijdag staat het eerste WK echter al op het programma.

Het WK veldrijden in Hulst wordt vrijdag geopend met de mixed relay. Daarin werken per land een mannelijke en vrouwelijke juniore, belofte en prof elk één ronde af. Ze lossen elkaar telkens af, het eerste land aan de finish pakt de wereldtitel.

Nederland wil tweede wereldtitel mixed relay

De mixed relay wordt sinds 2022 georganiseerd op het WK veldrijden, maar echt aanslaan deed het concept nog niet. Nederland koos er dan ook vaak voor om geen ploeg aan de start te brengen, in eigen land doen ze dat wel.

"Als we starten op dit onderdeel, willen we altijd voor de prijzen meedoen en ik denk ook dat we een ploeg hebben waarmee we kans maken op WK-goud", zegt bondscoach Gerben de Knegt. In 2023 werd Nederland al eens wereldkampioen in het onderdeel.

Nederland vs België op WK mixed relay?

Met Tibor Del Grosso en Shirin van Anrooij als prof, Guus van den Eijnden en Leonie Bentveld bij de beloften en Delano Heeren en Isis Versluis bij de junioren brengt Nederland ook een sterke ploeg aan de start.

Voor België komen profs Niels Vandeputte en Julie Brouwers, beloften Kay De Bruyckere en Fleur Moors en junioren Zita Peeters en Jari Van Lee in actie. Vorig jaar werden de Belgen zesde in de mixed relay.