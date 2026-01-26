Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Mathieu van der Poel denkt er dan toch over na om op 28 februari aan de start te komen van de Omloop Het Nieuwsblad. Al hakt hij nog niet meteen de knoop door.

Rijdt Van der Poel de Omloop?

Zondag rijdt Mathieu van der Poel met het WK veldrijden zijn laatste cross van het seizoen. De Nederlander maakt dan jacht op zijn achtste wereldtitel in het veld. Daarna neemt hij enkele dagen rust.

Niet langer, want het klassieke voorjaar komt er natuurlijk snel aan. Vorig jaar begon Van der Poel aan zijn seizoen op 4 maart in de Ename Samyn Classic. Dit jaar denkt hij erover na om ook de Omloop te rijden.

Wanneer hakt Van der Poel de knoop door?

"De Omloop Nieuwsblad staat nog steeds met een vraagteken. Sowieso zal ik dat maar de week voordien beslissen. Eerst even kijken hoe ik uit mijn rust kom na dit WK", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel reed de Omloop nog nooit in zijn carrière, maar lijkt toch zin te hebben om dat gat op te vullen in zijn palmares. De combinatie met het WK veldrijden blijft echter bijzonder krap voor Van der Poel.

"Maar misschien dat ik hem dit jaar toch eens probeer." Van der Poel zou het dan meteen opnemen tegen onder meer Wout van Aert, Tom Pidcock, Arnaud De Lie en Paul Magnier.