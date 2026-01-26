Thibau Nys op zijn best op het WK? Sven Nys onthult wat noodzakelijk is

Thibau Nys op zijn best op het WK? Sven Nys onthult wat noodzakelijk is
Foto: © photonews

Thibau Nys was teleurgesteld na zijn vierde plaatsten in Maasmechelen en Hoogerheide. Toch ziet vader Sven Nys geen redenen om te panikeren en weet hij wat zijn zoon nu nodig heeft om zondag top te zijn op het WK.

Aan Mathieu van der Poel was weinig te doen in Maasmechelen en Hoogerheide, maar Thibau Nys moest ook twee keer Tibor Del Grosso en Niels Vandeputte laten voorgaan en was teleurgesteld in zichzelf. 

Thibau Nys ontbreekt frisheid

Nys had het vooral om een gebrek aan frisheid, maar vader Sven Nys zag hem wel nog twee keer meedoen voor het podium. "Dan is er conditioneel niet zoveel om je zorgen om te maken", zegt hij bij In de Leiderstrui. 

In Benidorm, waar Nys tweede werd, zag Sven Nys zijn zoon nog een uitstekende wedstrijd rijden. Een dag eerder was Thibau Nys nog vijf uur in de regen gaan trainen. Een week voor het WK zal dat niet meer gebeuren. 

Voorbereiding Thibau Nys op WK veldrijden

Sven Nys weet dan ook wat er de komende dagen nodig is in aanloop naar het WK. "Nu gaat het om goed eten, goed slapen en jezelf helemaal opladen, om zondag het beste uit jezelf te halen."

Hij gaat er dan ook van uit dat dat zondag zo zal zijn. In zijn laatste vijf kampioenschappen stond Nys ook telkens op het podium, vader Nys verwacht nu ook dat Thibau boven zichzelf zal uitstijgen op het WK. 

Thibau Nys

