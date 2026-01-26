Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

Mathieu van der Poel heeft bijna alles bereikt wat er te winnen valt in het veldrijden. De Nederlander denkt dan ook na over een afscheid van het veldrijden.

Afgelopen weekend snoepte Mathieu van der Poel het record van aantal gewonnen manches in de Wereldbeker af van Sven Nys, zondag kan hij er nog een record bijdoen met een achtste wereldtitel in het veld. 

Stopt Van der Poel met crossen?

Er valt voor Van der Poel daarna niets meer te winnen in het veldrijden en het zou voor Van der Poel dan ook een mooie afsluiter zijn van het veldrijden. In zijn entourage zien ze zo'n afscheid wel genegen.

Onder meer vader Adrie van der Poel en teammanager Philip Roodhooft lieten in het verleden al verstaan dat Mathieu van der Poel telkens zijn voorbereiding op het wegseizoen moet onderbreken voor het veldrijden. 

Van der Poel heeft al aan afscheid gedacht

"Ik heb daar inderdaad al over gesproken", geeft Van der Poel toe bij Sporza over een mogelijk afscheid van het veldrijden. Al zal de knoop nog niet meteen doorgehakt worden, stelde Van der Poel nog. 

"Ik ga dat niet meteen na het WK beslissen. Dat is iets waarover ik nog moet nadenken." Zondag zal hij dus nog geen beslissing bekendmaken over een mogelijk afscheid, dat zal pas later gebeuren. 

Mathieu Van Der Poel

