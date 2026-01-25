Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

Thibau Nys had in de WB-cross in Hoogerheide lang uitzicht op een podiumplek. Hij zag die in extremis echter nog uit handen glippen in de sprint. Achteraf stak onze landgenoot de hand in eigen boezem.

Na een oppermachtige Mathieu van der Poel sprintte Nys met Tibor Del Grosso en Niels Vandeputte om de podiumplaatsen. De Nederlander legde beslag op plek twee, terwijl Vandeputte derde werd.

Nys viel zo net als in Maasmechelen net naast het podium, nadat hij vlak voor de balken een foutje begin in de slotronde. Hij stak zijn ontgoocheling achteraf niet weg.

Nys had een goed gevoel

"Ik wou het in de laatste ronde doen, maar maakte dan een fout", sprak Nys achteraf bij de rechtenhouder, geciteerd door Het laatste Nieuws. "Het was een vervelende sprint om op kop te beginnen. Van achteruit kwamen ze met veel meer snelheid. In de sprint gaf ik het uit handen."

"Ik heb er niet veel over te vertellen", vervolgde hij. "Maar ik ben heel teleurgesteld. Niels verraste me nog, maar dat is mijn eigen fout. Je moet sprinten tot op de finish, hij heeft groot gelijk. Daar zijn geen excuses voor."



"Op zich voelde ik me wel goed, maar het was moeilijk om het verschil te maken. Ik had niet de meest frisse benen. Ik had wel het gevoel dat ik in de groep achter Mathieu misschien wel de sterkste was, maar daar koop je niks mee", beseft hij.