Had Van Aert wél Van der Poel kunnen stoppen? Ex-crosser twijfelt niet

Mathieu van der Poel blijft er met kop en schouders bovenuit steken in het veld. Volgens ex-crosser Thijs van Amerongen had dat met Wout van Aert erbij niet anders geweest.

Afgelopen weekend stond er in Maasmechelen en Hoogerheide geen maat op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen reed in Maasmechelen twee keer lek, maar kon toch nog de overwinning pakken.

In Hoogerheide hakte Van der Poel iedereen in de pan en won hij met bijna anderhalve minuut voorsprong. "Del Grosso zit er wel altijd, terwijl Nys dan te laat komt. Maar ze kunnen gewoon niet volgen", zegt Van Amerongen bij Eurosport.

Had Van Aert wel iets kunnen doen aan Van der Poel?

De enige die Van der Poel nog iets in de weg had kunnen leggen, was Wout van Aert. "De beste Van Aert kan misschien volgen. Dat hebben we ook dit jaar een keer gezien, maar ook Wout gaat vervolgens onder druk van Van der Poel onderuit."

In Mol schoof Van Aert onderuit in het wiel van Van der Poel en liep daarbij een kleine breuk op in de enkel. Van der Poel lijkt op zijn 31ste gewoon beter te zijn dan hij ooit al is geweest.

Van der Poel beter dan ooit?

"Dat is moeilijk om te zeggen. Je meet dat vooral af aan de tegenstand. Als een goede Van Aert meedoet, weet je pas hoe goed hij momenteel is. Maar als je hem ziet rondrijden, dan is het allemaal foutloos. Het kan niet beter, het is perfectie."