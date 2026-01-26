Had Van Aert wél Van der Poel kunnen stoppen? Ex-crosser twijfelt niet

Had Van Aert wél Van der Poel kunnen stoppen? Ex-crosser twijfelt niet
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel blijft er met kop en schouders bovenuit steken in het veld. Volgens ex-crosser Thijs van Amerongen had dat met Wout van Aert erbij niet anders geweest.

Afgelopen weekend stond er in Maasmechelen en Hoogerheide geen maat op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen reed in Maasmechelen twee keer lek, maar kon toch nog de overwinning pakken. 

In Hoogerheide hakte Van der Poel iedereen in de pan en won hij met bijna anderhalve minuut voorsprong. "Del Grosso zit er wel altijd, terwijl Nys dan te laat komt. Maar ze kunnen gewoon niet volgen", zegt Van Amerongen bij Eurosport. 

Had Van Aert wel iets kunnen doen aan Van der Poel?

De enige die Van der Poel nog iets in de weg had kunnen leggen, was Wout van Aert.  "De beste Van Aert kan misschien volgen. Dat hebben we ook dit jaar een keer gezien, maar ook Wout gaat vervolgens onder druk van Van der Poel onderuit."

In Mol schoof Van Aert onderuit in het wiel van Van der Poel en liep daarbij een kleine breuk op in de enkel. Van der Poel lijkt op zijn 31ste gewoon beter te zijn dan hij ooit al is geweest. 

Van der Poel beter dan ooit?

Lees ook... Mag Van Aert bandendruksysteem nog gebruiken? Failliet bedrijf komt zelf met antwoord
"Dat is moeilijk om te zeggen. Je meet dat vooral af aan de tegenstand. Als een goede Van Aert meedoet, weet je pas hoe goed hij momenteel is. Maar als je hem ziet rondrijden, dan is het allemaal foutloos. Het kan niet beter, het is perfectie."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert
Thijs Van Amerongen

Meer nieuws

Mag Van Aert bandendruksysteem nog gebruiken? Failliet bedrijf komt zelf met antwoord

Mag Van Aert bandendruksysteem nog gebruiken? Failliet bedrijf komt zelf met antwoord

13:30
Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

12:00
Thibau Nys op zijn best op het WK? Sven Nys onthult wat noodzakelijk is

Thibau Nys op zijn best op het WK? Sven Nys onthult wat noodzakelijk is

16:00
Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

08:30
Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

07:30
Bart Wellens zal afwezig zijn op WK veldrijden in Hulst door operatie

Bart Wellens zal afwezig zijn op WK veldrijden in Hulst door operatie

15:00
🎥 Fem van Empel laat van zich horen en geniet met volle teugen

🎥 Fem van Empel laat van zich horen en geniet met volle teugen

14:00
Wordt Pogacar bewust ontweken? Evenepoel en co stevig aangepakt

Wordt Pogacar bewust ontweken? Evenepoel en co stevig aangepakt

13:00
Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

11:00
🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had

🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had

10:00
Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

09:00
Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

18:30
Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

08:00
Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

07:00
Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

16:30
Benji Naesen spreekt klare taal over de rol van Van Aert anno 2026

Benji Naesen spreekt klare taal over de rol van Van Aert anno 2026

25/01
Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

20:30
Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

20:00
Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

20:00
Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

19:00
Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

18:00
Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

17:00
Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

25/01
Pieterse nu topfavoriete voor het WK? Dit zegt ze zelf over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen

Pieterse nu topfavoriete voor het WK? Dit zegt ze zelf over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen

25/01
2 op 2: Puck Pieterse tekent voor perfect weekend na felbevochten zege in Hoogerheide

2 op 2: Puck Pieterse tekent voor perfect weekend na felbevochten zege in Hoogerheide

25/01
Lucinda Brand komt zelf met duidelijke uitleg na stevige domper één week voor het WK

Lucinda Brand komt zelf met duidelijke uitleg na stevige domper één week voor het WK

25/01
Evenepoel viert 26ste verjaardag met grote liefde Oumi en heeft een belangrijke boodschap Naast de fiets

Evenepoel viert 26ste verjaardag met grote liefde Oumi en heeft een belangrijke boodschap

25/01
Visma-Lease a Bike krijgt een klap en meldt slecht nieuws: sleutelbeenbreuk na onvoorstelbaar incident

Visma-Lease a Bike krijgt een klap en meldt slecht nieuws: sleutelbeenbreuk na onvoorstelbaar incident

25/01
🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

25/01
Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah Naast de fiets

Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah

24/01
Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

25/01
Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

24/01
Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

24/01
Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

24/01
Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

24/01
Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

24/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Sven Nys Remco Evenepoel Thibau Nys Lucinda Brand Jay Vine Puck Pieterse Niels Vandeputte Tibor Del Grosso Lotte Kopecky Adrie Van Der Poel Tadej Pogacar Johan Bruyneel Jhonatan David Villavicencio Narvaez Thijs Van Amerongen Chris Horner Jens Reynders Primoz Roglic Fem van Empel

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved