Mag Van Aert bandendruksysteem nog gebruiken? Failliet bedrijf komt zelf met antwoord

Gravaa, het bedrijf achter het bandendruksysteem, ging vorige week failliet. Toch lijken Wout van Aert en Visma-Lease a Bike nog van de technologie gebruik te kunnen maken tijdens Parijs-Roubaix.

Het bandendruksysteem van Gravaa hielp Pauline Ferrand-Prévot vorig jaar aan winst in Parijs-Roubaix, Wout van Aert werd er vierde mee. Vorige week kwam er echter slecht nieuws, want het bedrijf is failliet.

Visma-Lease a Bike mag bandendruksysteem gebruiken

Dat leek een stevige domper te zijn voor Van Aert en co, maar er zou toch nog hoop zijn. "De teams kunnen onze technologie blijven gebruiken", verzekert het Nederlandse Gravaa bij Sporza.

Visma-Lease a Bike heeft heel wat wielen gekocht met het bandendruksysteem en ook de app van Gravaa zou blijven werken. Alleen moeten de wielen wel ergens te koop zijn als Van Aert en co ze willen gebruiken.

Al zou een webshop of een kleinschalig winkeltje wel volstaan om aan die regel te voldoen. "Dat hoeft dus niet grootschalig te zijn, neen." Bij Gravaa zelf hopen ze dat de technologie wel bewaard blijft.

Gravaa hoopt dat technologie blijft

Lees ook... Had Van Aert wél Van der Poel kunnen stoppen? Ex-crosser twijfelt niet›

Want onder meer Van Aert en Ferrand-Prévot waren er lyrisch over. "We kunnen ons niet voorstellen dat deze techniek met zijn toegevoegde waarde verloren gaat en vergeten wordt." Afwachten of dat ook zal gebeuren.