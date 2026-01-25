Lucinda Brand komt zelf met duidelijke uitleg na stevige domper één week voor het WK

Geen Lucinda Brand zondag in de laatste WB-cross van het seizoen in Hoogerheide. De eindwinnares bij de vrouwen laat verstek gaan en reageert daar zelf op via sociale media.

Brand beleefde gisteren een offday in Maasmechelen en eindigde na een lange reeks wedstrijden met een podiumplaats nu eens niet bij de eerste drie. Ze werd uiteindelijk tiende, een tegenvallend resultaat waarvoor een duidelijke uitleg was.

Brand sukkelde namelijk met pijn aan de kuit en start daardoor niet in Hoogerheide, meldden we al eerder. Een dag later komt Brand zelf met meer uitleg op Instagram.

Op dit moment de juiste beslissing

"Gisteren in Maasmechelen was een zware race", schrijft de Nederlandse. "Ik beleefde een moeilijke start en vond nooit echt het juiste gevoel."

"Na de finish had ik behoorlijk wat pijn in mijn kuit", bevestigde ze nog eens. "Na een onderzoek hebben we besloten dat het beter is om vandaag niet te starten."

"Het is natuurlijk frustrerend dat ik de laatste WB-wedstrijd van het seizoen en een geweldige cross in Nederland moet missen", voegt ze toe. "Maar het is op dit moment de beste beslissing." Daarmee verwijst ze indirect naar haar deelname aan het WK, dat volgende week gepland staat. Daar wil ze als topfavoriete zo fris mogelijk aan de start komen.



