Moet Brand vrezen voor WK? Wellens ziet stevig probleem

Lucinda Brand won dertien crossen op rij, maar van haar vier laatste crossen won ze er nog slechts één. Bart Wellens vreest dat het vertrouwen bij de Nederlandse zoek is.

Bijna het hele seizoen domineerde Lucinda Brand het veldrijden, twee manches voor het einde van de Wereldbeker was ze ook al zeker van de eindzege. Maar de laatste weken stokt het wat bij de Nederlandse.

In Zonhoven werd ze tweede, op het Nederlands kampioenschap pas derde. In Benidorm herpakte Brand zich en won ze opnieuw, maar afgelopen zaterdag in Maasmechelen werd ze pas tiende en zondag gaf ze forfait voor Hoogerheide.

Wellens vreest voor Brand op WK

Volgens Brand had ze te hard getraind vorige week, maar dat heeft volgens Bart Wellens elke crosser gedaan. "Naar mijn gevoel is er sprake van paniek. Ik vrees dat het vertrouwen bij Lucinda Brand volledig weg is", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Zou het kunnen dat Brand te veel wedstrijden heeft gereden dit seizoen? Al halfweg oktober begon Brand aan het seizoen in Ardooie en ze werkte in totaal al 23 crossen af. Met haar prestatie in Benidorm denkt Wellens van niet.

Pieterse en Alvarado reden minder wedstrijden

Lees ook... Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk›

Haar grote concurrenten op het WK, Puck Pieterse en Ceylin Alvarado, reden dit seizoen minder crossen en lijken nu frisser te zijn. Het kan zaterdag nog een spannende strijd worden om de wereldtitel.