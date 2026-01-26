🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had

Het debuut van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe komt nu heel dichtbij. Evenepoel heeft nog eens uitgelegd waarom hij voor het Duitse team heeft gekozen.

Evenepoel maakt deze week debuut

Op donderdag 29 januari maakt Remco Evenepoel zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in de Trofeo Ses Salines. De wedstrijd die onderdeel is van de Challenge Mallorca is dit jaar een vlakke ploegentijdrit van net geen 24 kilometer.

In een video op de sociale media van Red Bull-BORA-hansgrohe gaf Evenepoel een blik achter de schermen van zijn eerste dagen bij de Duitse ploeg. "Dit is waar ons verhaal zal beginnen", zegt de olympische kampioen.

"Om eerlijk te zijn ben ik enthousiast over alles. Het is een nieuw verhaal dat start voor mij, ik kijk dan ook uit naar hoe de ploeg werkt en om met veel nieuwe mensen samen te werken. Ik ben klaar om alles te ontdekken.

Evenepoel over transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe

"Sinds Red Bull bij de ploeg is gekomen (in juli 2024, nvdr.), heb ik deze ploeg zien groeien. Er zijn meer renners van een hoog niveau. Voor mij was het echt de stap die ik nodig had om de beste renner te worden", stelt Evenepoel.

Een week na zijn debuut volgt voor Evenepoel de eerste echte koers met de Ronde van Valencia (4 tot 8 februari). Het zal voor Evenepoel meteen een stevige test worden, want in de vijfdaagse rittenkoers staat ook Joao Almeida, nummer twee in de Vuelta vorig jaar, aan de start.



