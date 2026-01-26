🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had

🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het debuut van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe komt nu heel dichtbij. Evenepoel heeft nog eens uitgelegd waarom hij voor het Duitse team heeft gekozen.

Evenepoel maakt deze week debuut 

Op donderdag 29 januari maakt Remco Evenepoel zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in de Trofeo Ses Salines. De wedstrijd die onderdeel is van de Challenge Mallorca is dit jaar een vlakke ploegentijdrit van net geen 24 kilometer. 

In een video op de sociale media van Red Bull-BORA-hansgrohe gaf Evenepoel een blik achter de schermen van zijn eerste dagen bij de Duitse ploeg. "Dit is waar ons verhaal zal beginnen", zegt de olympische kampioen.

"Om eerlijk te zijn ben ik enthousiast over alles. Het is een nieuw verhaal dat start voor mij, ik kijk dan ook uit naar hoe de ploeg werkt en om met veel nieuwe mensen samen te werken. Ik ben klaar om alles te ontdekken.

Evenepoel over transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe

"Sinds Red Bull bij de ploeg is gekomen (in juli 2024, nvdr.), heb ik deze ploeg zien groeien. Er zijn meer renners van een hoog niveau. Voor mij was het echt de stap die ik nodig had om de beste renner te worden", stelt Evenepoel. 

Een week na zijn debuut volgt voor Evenepoel de eerste echte koers met de Ronde van Valencia (4 tot 8 februari). Het zal voor Evenepoel meteen een stevige test worden, want in de vijfdaagse rittenkoers staat ook Joao Almeida, nummer twee in de Vuelta vorig jaar, aan de start.  

Lees ook... Evenepoel viert 26ste verjaardag met grote liefde Oumi en heeft een belangrijke boodschap

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

12:00
Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

11:00
Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

09:00
Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

08:30
Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

08:00
Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

07:30
Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

07:00
Evenepoel viert 26ste verjaardag met grote liefde Oumi en heeft een belangrijke boodschap Naast de fiets

Evenepoel viert 26ste verjaardag met grote liefde Oumi en heeft een belangrijke boodschap

13:00
Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

20:30
Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

20:00
Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

20:00
Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

19:00
Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

18:30
Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

18:00
Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

17:00
Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

16:30
Pieterse nu topfavoriete voor het WK? Dit zegt ze zelf over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen

Pieterse nu topfavoriete voor het WK? Dit zegt ze zelf over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen

16:00
2 op 2: Puck Pieterse tekent voor perfect weekend na felbevochten zege in Hoogerheide

2 op 2: Puck Pieterse tekent voor perfect weekend na felbevochten zege in Hoogerheide

15:00
Lucinda Brand komt zelf met duidelijke uitleg na stevige domper één week voor het WK

Lucinda Brand komt zelf met duidelijke uitleg na stevige domper één week voor het WK

14:00
Benji Naesen spreekt klare taal over de rol van Van Aert anno 2026

Benji Naesen spreekt klare taal over de rol van Van Aert anno 2026

13:30
Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

12:30
Visma-Lease a Bike krijgt een klap en meldt slecht nieuws: sleutelbeenbreuk na onvoorstelbaar incident

Visma-Lease a Bike krijgt een klap en meldt slecht nieuws: sleutelbeenbreuk na onvoorstelbaar incident

25/01
🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

25/01
Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

25/01
Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

24/01
Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

24/01
Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

24/01
Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah Naast de fiets

Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah

24/01
Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

24/01
'Evenepoel ziet bekende naam plots vertrekken bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Evenepoel ziet bekende naam plots vertrekken bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

24/01
Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

24/01
Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

24/01
Domper voor Milaan-Sanremo en Pogacar? UAE heeft slecht nieuws

Domper voor Milaan-Sanremo en Pogacar? UAE heeft slecht nieuws

24/01
Benoot wil het niet meer zien: Van der Poel en Pogacar moeten tegengewerkt worden

Benoot wil het niet meer zien: Van der Poel en Pogacar moeten tegengewerkt worden

24/01
Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

24/01
Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Vader Adrie weet wat de doorslag zal geven

Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Vader Adrie weet wat de doorslag zal geven

24/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Sven Nys Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Lucinda Brand Jay Vine Adrie Van Der Poel Niels Vandeputte Tibor Del Grosso Lotte Kopecky Tiesj Benoot Puck Pieterse Lucien Van Impe Jarno Widar Philippe Gilbert Tony Gallopin Johan Bruyneel Tadej Pogacar Jhonatan David Villavicencio Narvaez

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved