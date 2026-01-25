Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

De Tour Down Under is een prooi geworden voor Jay Vine. De Australiër van UAE Team Emirates was al voor de tweede keer de beste in zijn thuisland. Maar wel na een incidentrijke koers.

Zo werd de slotetappe van de rittenkoers ontsierd door een valpartij veroorzaakt door twee kangoeroes. Vine raakte daar zelf bij betrokken, maar kon zijn eindzege toch vasthouden.

Na 2023 is 2026 het tweede jaar waarin Vine mag zegevieren in het begin van het wielerseizoen. De eindwinnaar was zich op voorhand wel bewust van de gevaren in eigen land.

Veel pech met de ploeg

"Iedereen vraagt me altijd wat het gevaarlijkst is aan Australië en ik zeg altijd dat het kangoeroes zijn", wordt hij geciteerd door Sporza.

"Die twee kangoeroes sprongen het peloton in toen we met een snelheid van zo'n 50 kilometer per uur reden. Eentje wipte van links naar rechts en ik kon hem niet meer ontwijken", vertelt Vine.

"Gelukkig kon ik voort en de eindzege veiligstellen. We hebben deze Tour Down Under veel pech gehad met de ploeg. Maar dat brengt het team ook dichter bij elkaar. Vandaag is gebleken dat het pas voorbij is wanneer het voorbij is."