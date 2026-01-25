Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

Alle ogen in het veldrijden waren deze zondag gericht op Hoogerheide. Daar kwam het crosspeloton nog eens in actie voor het WK. Mathieu van der Poel kon er bovendien het WB-record afsnoepen van Sven Nys. En die kans liet de Nederlander niet liggen.

Van der Poel had zich zaterdag in Maasmechelen al op gelijke hoogte gefietst van Nys met zijn 50e overwinning in de Wereldbeker. Met een zege in Hoogerheide zou hij op eenzame hoogte komen te staan.

De meervoudige wereldkampioen startte rustig en zag Thibau Nys en Toon Aerts in het vroege begin van de wedstrijd op kop rijden. Nys viel daarna wat weg.

Nys misloopt podium

Tibor Del Grosso versnelde daarna, waarna Van der Poel naar zijn landgenoot toereed. Die laatste stoomde meteen door, sloeg een kloof en breidde zijn voorsprong daarna steeds verder uit.

Bij aanvang van de laatste ronde kon Van der Poel het rustig bekijken, terwijl de strijd om de podiumplaatsen spannend beloofde te worden.

Lees ook... Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm›

Een indrukwekkende Van der Poel reed solo naar de 51 WB-overwinning in zijn carrière. Nys, Del Grosso en Vandeputte sprintten om de resterende podiumplaatsen. Het was uiteindelijk Nys die ernaast viel. Del Grosso werd tweede, Niels Vandeputte derde.