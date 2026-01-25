🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten
Op de valreep is het dan toch nog gelukt. Visma-Lease a Bike en kopman Matthew Brennan beleefden een moeilijke Tour Down Under, maar in de slotrit proefde die laatste toch nog de smaak van de overwinning.

In de laatste etappe van en naar Stirling viel in de eerste plaats een incident met een kangoeroe op. Op iets minder dan 100 kilometer van de finish sprong die de baan op terwijl het peloton passeerde, met een valpartij als gevolg. Ook leider Jay Vine was erbij betrokken, maar de UAE-renner kon wel weer verder en zou de eindzege op zak steken.

Het draaide immers uit op een massasprint en voor de eerste keer deze week vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats voor Matthew Brennan. Visma-Lease a Bike had graag reeds eerder deze week een zege gepakt met de jonge Brit. Tot dusver was het nog niet gelukt, maar deze keer liet hij Fisher-Black en Lund Andresen achter zich.

"Ik ben heel erg blij met deze overwinning", reageert Brennan vanzelfsprekend op de site van Visma-Lease a Bike. Hij is de moeilijke momenten echter niet helemaal vergeten. "De afgelopen week ging het niet altijd zoals gehoopt en bleven de resultaten uit. Maar als ploeg bleven we elke dag hard werken en gaven we iedere etappe weer 100 procent."

In elk geval is dat niet voor niets geweest en volgde de bekroning nog net op tijd. "Om het vandaag dan beloond te zien worden, is heel mooi. Deze overwinning geeft veel vertrouwen voor de wedstrijden die in het voorjaar volgen." Brennan moet in het voorjaar zowat fungeren als back-up voor Van Aert: hopelijk lukt het in die rol wat vlotter.

Wellicht is het voor Brennan belangrijk dat hij de Tour Down Under alsnog met een goed gevoel kan afsluiten. "Het was een leerzame week, waarin niet altijd alles goed ging. Maar vandaag hebben we alles gedaan wat we moesten doen, en dat geeft veel vertrouwen."

