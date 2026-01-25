🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

Op de valreep is het dan toch nog gelukt. Visma-Lease a Bike en kopman Matthew Brennan beleefden een moeilijke Tour Down Under, maar in de slotrit proefde die laatste toch nog de smaak van de overwinning.

In de laatste etappe van en naar Stirling viel in de eerste plaats een incident met een kangoeroe op. Op iets minder dan 100 kilometer van de finish sprong die de baan op terwijl het peloton passeerde, met een valpartij als gevolg. Ook leider Jay Vine was erbij betrokken, maar de UAE-renner kon wel weer verder en zou de eindzege op zak steken.

Only in the Tour Down Under: Race leader Jay Vine and a few other of the world's best cyclists have been taken down by a kangaroo after it hopped into the peloton. pic.twitter.com/IbwAdtclhg — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) January 25, 2026

Het draaide immers uit op een massasprint en voor de eerste keer deze week vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats voor Matthew Brennan. Visma-Lease a Bike had graag reeds eerder deze week een zege gepakt met de jonge Brit. Tot dusver was het nog niet gelukt, maar deze keer liet hij Fisher-Black en Lund Andresen achter zich.

"Ik ben heel erg blij met deze overwinning", reageert Brennan vanzelfsprekend op de site van Visma-Lease a Bike. Hij is de moeilijke momenten echter niet helemaal vergeten. "De afgelopen week ging het niet altijd zoals gehoopt en bleven de resultaten uit. Maar als ploeg bleven we elke dag hard werken en gaven we iedere etappe weer 100 procent."

🐝 Brady Gilmore tried to anticipate the sprint, but there was no one today that could catch Matty Brennan, who gets his stage win here in Australia!



📺 For the @efex_IT Stage 5 highlights, head to @7plus@efex_IT | @santosltd #TourDownUnder | #couchpeloton pic.twitter.com/gcnOV7HZjs



— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 25, 2026

In elk geval is dat niet voor niets geweest en volgde de bekroning nog net op tijd. "Om het vandaag dan beloond te zien worden, is heel mooi. Deze overwinning geeft veel vertrouwen voor de wedstrijden die in het voorjaar volgen." Brennan moet in het voorjaar zowat fungeren als back-up voor Van Aert: hopelijk lukt het in die rol wat vlotter.

Wellicht is het voor Brennan belangrijk dat hij de Tour Down Under alsnog met een goed gevoel kan afsluiten. "Het was een leerzame week, waarin niet altijd alles goed ging. Maar vandaag hebben we alles gedaan wat we moesten doen, en dat geeft veel vertrouwen."