Visma-Lease a Bike krijgt een klap en meldt slecht nieuws: sleutelbeenbreuk na onvoorstelbaar incident

Het is nooit leuk om slecht nieuws te moeten brengen en zeker niet vroeg op het seizoen. Visma-Lease a Bike kan echter niet anders: Menno Huising heeft zijn sleutelbeen gebroken.

De amper 21-jarige wielrenner is al aan zijn tweede seizoen in de WorldTour-ploeg van Visma-Lease a Bike begonnen. De Nederlander moet dus zeker potentieel hebben, maar kan dat in de komende weken niet laten zien. Zijn ploeg maakt op sociale media melding van de sleutelbeenbreuk die Huising heeft opgelopen in de Tour Down Under.

Hij was een van de renners die voor Visma-Lease a Bike aan de start kwam in de Australische rittenkoers. "Jammer genoeg heeft Menno zijn sleutelbeen gebroken als gevolg van een valpartij in de laatste etappe", valt te lezen in de boodschap van zijn ploeg. "We wensen hem een spoedig herstel!" Hoe rapper hij weer fit is, hoe beter voor zijn seizoen.

Unfortunately, Menno broke his collarbone in a crash during the final stage. We wish him a speedy recovery! 🍀 pic.twitter.com/SjT0v7bHOW — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 25, 2026

De manier waarop Huising ten val kwam en deze breuk heeft opgelopen, zal hem nog lang bijblijven. Huising raakte immers betrokken in de valpartij als gevolg van twee kangoeroes die plots de baan op sprongen en in het midden van het peloton belandden. Ook leider Jay Vine raakte hierbij betrokken, maar liep veel minder grote schade op.

Er waren dus wel degelijk renners bij wie de averij aanzienlijk was en Huising was een van hen. Hij moest opgeven en kon de etappe niet uitrijden. Gelukkig viel er later nog wel beter nieuws te rapen voor zijn ploeg. Ondanks het mannetje minder slaagde Visma-Lease a Bike erin om Matthew Brennan richting de overwinning te piloteren.





Gemengde gevoelens bij Visma-Lease a Bike

De Nederlandse wielerformatie zal dus gemengde gevoelens overhouden aan de ontknoping van de Tour Down Under. Huising moet zich nu eerst richten op zijn herstel en kan dan bekijken welke wedstrijden hij nog zal kunnen rijden.