Mag hij dromen van wereldtitel? Trainer is zonneklaar over Thibau Nys

Thibau Nys was bijzonder teleurgesteld na zijn vierde plaats in Hoogerheide. Een dag later hoorde zijn trainer Paul Van Den Bosch al een heel ander geluid.

Het laatste weekend van de Wereldbeker was geen goede generale repetitie voor Thibau Nys. De Belgische kampioen deed wel mee voor het podium, maar verloor in Hoogerheide de sprint om plaats twee van Del Grosso en Vandeputte.

Teleurstelling is al weg bij Nys

Thibau Nys klaagde achteraf vooral over een gebrek aan frisheid, maar volgens zijn vader Sven moet dat zondag in orde komen. Ook Paul Van Den Bosch, de trainer van Thibau Nys, maakt zich geen zorgen.

"De Thibau die ik vandaag aan de telefoon had, klonk al helemaal anders dan de Thibau van gisteren na de wedstrijd", zegt hij bij Sporza. De teleurstelling is dus al wat gaan liggen bij de Belgische kampioen.

Kan Nys lang Van der Poel volgen?

Het voorbije weekend zal volgens Van Den Bosch geen rol meer spelen op het WK. Al wil dat niet zeggen dat Nys plots mag dromen van de regenboogtrui, dat is volgens de trainer ook niet realistisch.

"Maar dat betekent niet dat je zomaar de handdoek moet gooien. Thibau kan eventueel proberen om Van der Poel zo lang mogelijk te volgen." En als Van der Poel pech zou hebben, dan weet je maar nooit.