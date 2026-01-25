Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

Er stond in Hoogerheide opnieuw geen maat op Mathieu van der Poel. De Nederlander reed solo naar een nieuwe zege in de Wereldbeker, zijn 51e al. Daarmee is hij nu alleen recordhouder.

Van der Poel startte rustig in zijn Hoogerheide, maar nam de wedstrijd na een versnelling van Tibor Del Grosso helemaal in handen. Onbedreigd reed hij naar zijn 51e overwinning in de Wereldbeker.

"Het is heel mooi dat ik 51 zeges in Wereldbeker pak en zo het record van Sven Nys te pakken heb. Ik ben er echt trots op", vertelt Van der Poel over dat huzarenstukje, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Met dank aan intervaltrainingen

"Ik heb goed gewerkt op trainingskamp in Spanje", legt hij uit. "Het waren vooral de intervaltrainingen die me verder hebben gebracht."

"Ik wilde het qua trainingen iets anders doen dan vorig seizoen. Daardoor voel ik me ook een stuk beter dan in het eerste deel van het crossseizoen."

Dat belooft voor het WK van volgende week in Hulst. Daar wil MVDP zijn achtste wereldtitel veroveren. Ook dat zou een record zijn.