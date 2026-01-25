Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

Johan Bruyneel volgt de wielerwereld nog steeds op de voet. Onze landgenoot mag regelmatig aanschuiven bij de podcast THEMOVE, waar hij deze keer lof overhad voor Jay Vine.

Vine mocht deze week voor de tweede keer in zijn carrière zegevieren in de Tour Down Under. Bruyneel was onder de indruk van wat de Australiër daar liet zien, maar twijfelt aan een toekomst als kopman.

"Ik denk dat dit Jay Vine op z'n piek is", wordt Bruyneel geciteerd door In de Leiderstrui. "Hij pakt z'n mogelijkheden wanneer die zich aandienen, maar om de leider te zijn... hij geeft geen garanties."

Vine zit in een heel mooie situatie

"Hij heeft nog nooit top 5 gereden in een grote ronde. In UAE zijn er altijd renners die beter zijn, die al op het podium hebben gereden", weet Bruyneel.

Vine zit volgens de Belg wel in een uitstekende positie. "Het is geweldig voor Jay Vine", zegt hij. "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week, wat al niet makkelijk is. En in grote rondes zal hij altijd een leider hebben, maar mag hij ook etappes winnen. Het is een heel mooie situatie."

Naast twee eindzeges in de Tour Down Under was Vine ook goed voor vier ritzeges in de Vuelta, waar hij ook twee bergtruien won. Daarnaast won hij onder meer een rit in de Ronde van Romandië.