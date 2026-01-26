🎥 Fem van Empel laat van zich horen en geniet met volle teugen

🎥 Fem van Empel laat van zich horen en geniet met volle teugen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag strijden de vrouwen in Hulst om de wereldtitel. Fem van Empel zal haar regenboogtrui niet verdedigen, ze geniet ondertussen van vakantie in Thailand.

Na drie wereldtitels op rij zal iemand anders dan Fem van Empel vanaf zaterdag de regenboogtrui dragen in het veldrijden De Nederlandse kwam dit seizoen vier keer in actie, op 1 november voor het laatst. 

Carrière voorlopig stopgezet

In de Koppenbergcross gaf Van Empel al na vijf minuten op, ze zou daarna niet meer aan de start komen. De Nederlandse vond het plezier niet meer en op 19 december kondigde ze aan haar carrière voor onbepaalde tijd stop te zetten. 

"Ik geef mezelf nu de ruimte om te ontdekken wie ik ben en wat ik graag wil doen. Het is een sprong in het onbekende, maar eentje die me vertrouwen en vrijheid geeft", gaf Van Empel meer uitleg op LinkedIn. 

Van Empel laat van zich horen

Op haar sociale media deelde Van Empel beelden van een vakantie in Thailand, waar ze geniet van een zonsopgang op het water.  "Ontspannen, genieten en tijd voor mezelf nemen", klinkt het onder meer.

Om helemaal afstand te kunnen nemen van het wielrennen is Van Empel sinds 1 januari ook geen renster meer van Visma-Lease Bike. Het is dan ook maar de vraag of ze ooit nog zal terugkeren. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Fem van Empel

Meer nieuws

Thibau Nys op zijn best op het WK? Sven Nys onthult wat noodzakelijk is

Thibau Nys op zijn best op het WK? Sven Nys onthult wat noodzakelijk is

16:00
Bart Wellens zal afwezig zijn op WK veldrijden in Hulst door operatie

Bart Wellens zal afwezig zijn op WK veldrijden in Hulst door operatie

15:00
Mag Van Aert bandendruksysteem nog gebruiken? Failliet bedrijf komt zelf met antwoord

Mag Van Aert bandendruksysteem nog gebruiken? Failliet bedrijf komt zelf met antwoord

13:30
Wordt Pogacar bewust ontweken? Evenepoel en co stevig aangepakt

Wordt Pogacar bewust ontweken? Evenepoel en co stevig aangepakt

13:00
Had Van Aert wél Van der Poel kunnen stoppen? Ex-crosser twijfelt niet

Had Van Aert wél Van der Poel kunnen stoppen? Ex-crosser twijfelt niet

12:30
Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

Geen achtste wereldtitel? Mathieu van der Poel ziet groot gevaar

12:00
Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

11:00
🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had

🎥 Evenepoel klaar voor debuut en zegt nog eens waarom hij transfer nodig had

10:00
Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

Kopecky eindelijk weer samen met Bossuyt en spreekt meteen groot doel uit

09:00
Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

Stopt hij na het WK? Van der Poel laat zich uit over afscheid van de cross

08:30
Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

08:00
Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Rijdt hij de Omloop? Van der Poel onthult wanneer hij de knoop doorhakt

07:30
Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

07:00
Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

Johan Bruyneel: "Hij kan met de besten strijden in koersen van een week"

20:30
Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

Eindwinnaar Tour Down Under onthult: "Dát is het gevaarlijkst aan Australië"

20:00
Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

20:00
Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

19:00
Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

Van der Poel onthult het geheim achter zijn indrukwekkende bloedvorm

18:30
Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

Thibau Nys zag zichzelf stevige fout maken in Hoogerheide: "Daar zijn geen excuses voor"

18:00
Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

Wereldbeker in Hoogerheide levert stevige verrassing op: "Een droom die uitkomt"

17:00
Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

Van der Poel duldt geen tegenstand op weg naar recordzege, Nys ziet podium uit handen glippen

16:30
Pieterse nu topfavoriete voor het WK? Dit zegt ze zelf over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen

Pieterse nu topfavoriete voor het WK? Dit zegt ze zelf over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen

25/01
2 op 2: Puck Pieterse tekent voor perfect weekend na felbevochten zege in Hoogerheide

2 op 2: Puck Pieterse tekent voor perfect weekend na felbevochten zege in Hoogerheide

25/01
Lucinda Brand komt zelf met duidelijke uitleg na stevige domper één week voor het WK

Lucinda Brand komt zelf met duidelijke uitleg na stevige domper één week voor het WK

25/01
Benji Naesen spreekt klare taal over de rol van Van Aert anno 2026

Benji Naesen spreekt klare taal over de rol van Van Aert anno 2026

25/01
Evenepoel viert 26ste verjaardag met grote liefde Oumi en heeft een belangrijke boodschap Naast de fiets

Evenepoel viert 26ste verjaardag met grote liefde Oumi en heeft een belangrijke boodschap

25/01
Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

Gilbert feliciteert Van der Poel oprecht ondanks totaal verkeerde voorspelling

25/01
Visma-Lease a Bike krijgt een klap en meldt slecht nieuws: sleutelbeenbreuk na onvoorstelbaar incident

Visma-Lease a Bike krijgt een klap en meldt slecht nieuws: sleutelbeenbreuk na onvoorstelbaar incident

25/01
🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

🎥 Chaos door kangoeroe: Visma slaat op valreep toe maar is moeilijkheden niet vergeten

25/01
Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

Stralende Kopecky laat iedereen weer dromen en verklapt ook al iets

25/01
Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

Zijn ploeg Crelan-Corendon geeft eerste update over Wyseure en het WK na zware valpartij

24/01
Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

24/01
Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

Sven Nys verliest weldra record aan Van der Poel en maakt hem het grootst mogelijke compliment

24/01
Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah Naast de fiets

Van Aert met knipoog op zoek gegaan naar perfecte verjaardagscadeau voor Sarah

24/01
Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

24/01
Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

24/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Sven Nys Remco Evenepoel Thibau Nys Lucinda Brand Jay Vine Puck Pieterse Niels Vandeputte Tibor Del Grosso Lotte Kopecky Adrie Van Der Poel Tadej Pogacar Johan Bruyneel Jhonatan David Villavicencio Narvaez Thijs Van Amerongen Chris Horner Jens Reynders Primoz Roglic Fem van Empel

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved