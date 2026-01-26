🎥 Fem van Empel laat van zich horen en geniet met volle teugen

Zaterdag strijden de vrouwen in Hulst om de wereldtitel. Fem van Empel zal haar regenboogtrui niet verdedigen, ze geniet ondertussen van vakantie in Thailand.

Na drie wereldtitels op rij zal iemand anders dan Fem van Empel vanaf zaterdag de regenboogtrui dragen in het veldrijden De Nederlandse kwam dit seizoen vier keer in actie, op 1 november voor het laatst.

Carrière voorlopig stopgezet

In de Koppenbergcross gaf Van Empel al na vijf minuten op, ze zou daarna niet meer aan de start komen. De Nederlandse vond het plezier niet meer en op 19 december kondigde ze aan haar carrière voor onbepaalde tijd stop te zetten.

"Ik geef mezelf nu de ruimte om te ontdekken wie ik ben en wat ik graag wil doen. Het is een sprong in het onbekende, maar eentje die me vertrouwen en vrijheid geeft", gaf Van Empel meer uitleg op LinkedIn.

Van Empel laat van zich horen

Op haar sociale media deelde Van Empel beelden van een vakantie in Thailand, waar ze geniet van een zonsopgang op het water. "Ontspannen, genieten en tijd voor mezelf nemen", klinkt het onder meer.

Om helemaal afstand te kunnen nemen van het wielrennen is Van Empel sinds 1 januari ook geen renster meer van Visma-Lease Bike. Het is dan ook maar de vraag of ze ooit nog zal terugkeren.



