Komt WK van Brand in gevaar na forfait? Sven Nys is klaar en duidelijk

Pas tiende in Maasmechelen en forfait voor Hoogerheide. Net voor het WK is er plots onzekerheid over Lucinda Brand, ploegmanager Sven Nys geeft meer uitleg.

Brand gaf forfait voor Hoogerheide

Na meer dan zestig crossen op rij stond Lucinda Brand in Maasmechelen niet op het podium. De Nederlandse liet het op het einde ook lopen en kwam pas als tiende over de streep in de voorlaatste manche van de Wereldbeker.

Brand had de eindzege al op zak en sloeg de laatste manche in Hoogerheide over. Uit noodzaak, want Brand had te veel last van haar kuit. Net in een cruciale fase van het seizoen, net voor het WK veldrijden.

Zal Brand topfit zijn op het WK?

"Ik denk dat het wel meevalt", zei Sven Nys bij In de Leiderstrui. Volgens Nys heeft Brand een tik gekregen op haar kuit, wellicht van een pedaal. Zorgen over het WK veldrijden van zaterdag maakt hij zich niet.

"Er zal niets zijn wat haar belet om op het WK het maximale uit haar capaciteiten te halen. Ik denk dat Lucinda weer op het niveau zal zijn, waarmee ze in al die wedstrijden aan het langste eind heeft getrokken."

Lees ook... Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"›

Toch is Nys ook op zijn hoede voor de concurrentie, onder meer van Pieterse en Alvarado. Zij zullen wellicht de grootste uitdagers worden van Brand en krijgen ook een mooie kans op de wereldtitel.