Mathieu van der Poel doet WK-droom van vier Belgen uiteen spatten

Mathieu van der Poel pakte voor de tweede keer in zijn carrière de eindzege in de Wereldbeker. En zo deed hij de WK-droom van vier Belgen uit elkaar spatten.

Thibau Nys kon de Wereldbeker veldrijden nog winnen, maar dan moest hij de twee laatste manches winnen en moest Van der Poel minstens tweede en derde worden. Dat gebeurde dus niet, Van der Poel won twee keer.

De wereldkampioen won uiteindelijk acht van de twaalf manches van de Wereldbeker en pakte zo met ruime voorsprong de eindzege. Thibau Nys werd tweede op 54 punten, Niels Vandeputte derde op 73 punten.

Vier Belgen mogen WK vergeten door Van der Poel

Voor Van der Poel is het nog maar de tweede keer in zijn carrière dat hij het eindklassement van de Wereldbeker wint. En daarmee zorgt hij er ook voor dat de Belgen met acht in plaats van negen renners aan de start van het WK mogen komen.

En zo spat de WK-droom van vier Belgen uit elkaar. Anton Ferdinande, Wout Janssen, Witse Meeussen en Victor Van De Putte hadden nog een waterkans op een WK-selectie als een Belg de Wereldbeker had gewonnen.

Belgische selectie WK in Hulst

Toon Aerts, Gerben Kuypers, Jente Michels, Thibau Nys, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure zullen de Belgische eer zondag verdedigen op het WK.