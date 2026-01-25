Niels Vandeputte duidelijk voor het WK na nieuwe podiumplek: "Dat is heel leuk, maar ..."

Niels Vandeputte beleefde een mooi weekend. Onze landgenoot pakte na zijn podiumplek in Maasmechelen nu ook eremetaal in de WB-cross van Hoogerheide. Opnieuw werd het de derde plek.

Vandeputte toonde zich in de sprint nog net sterker dan Thibau Nys, die op het einde nog wat leek in te houden en heel erg ontgoocheld was achteraf. Del Grosso werd tweede.

Vandeputte beseft dat het nipt was. "Ik heb mijn tenen moeten uitkuisen, want ik was met een paar meter achterstand de laatste rechte lijn opgedraaid", vertelde hij aan Play Sports, geciteerd door Sporza.

Het WK is een andere wedstrijd

"Ik heb uiteindelijk tot de laatste meter gesprint, waardoor ik Nys de 3e plek kon afsnoepen", ging hij voort.

Volgende week staat het WK op het programma. Daar zal Vandeputte alles geven voor de Belgische ploeg, geeft hij aan.



"Het is heel leuk om 2 dagen op een rij met 2 ploegmakkers op het podium te staan. Maar het WK is een andere wedstrijd mét landentruien."