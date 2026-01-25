Del Grosso profiteert optimaal van foutje concurrent: "Hij hield wat in"

Na als zaterdag in Maasmechelen tekende Tibor Del Grosso ook in Hoogerheide voor een tweede plek. De Nederlander moest enkel Mathieu van der Poel voor zich dulden.

Del Grosso leek zelf het vuur aan de lont te steken, maar Van der Poel counterde en sloeg meteen een kloof.

Daarna knokte Del Grosso voor wat hij waard was achter zijn ongenaakbare landgenoot. Uiteindelijk leverde hem dat een nieuwe tweede plek op, na een lastige cross én een foutje bij concurrent Thibau Nys.

Del Grosso had de beste positie

"Het was superslastig en tactisch met die grote groep die voor de 2e plek streed", citeert Sporza Del Grosso.

"Thibau trok in de laatste ronde heel hard door. Maar hij maakte een foutje en hield wat in."



"Daarna rijdt Thibau een heel goeie sprint, maar ik had de beste positie", weet Del Grosso, die zich nu zal focussen op het WK in Hulst van komende week.