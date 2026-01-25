Evenepoel viert 26ste verjaardag met grote liefde Oumi en heeft een belangrijke boodschap

Onze felicitaties aan Remco Evenepoel: hij viert vandaag zijn 26ste verjaardag. Samen met Oumi zal hij er zeker een leuke dag van maken.

Evenepoel laat deze gelegenheid niet aan voorbijgaan zonder van zich te laten horen. Vooraleer zijn wegseizoen echt op gang komt, heeft Evenepoel de tijd genomen om nog wat te ontspannen. Hij heeft een vakantie in Zuid-Afrika achter de rug, in het gezelschap van zijn echtgenote Oumi. Dat levert uiteraard heel wat leuke kiekjes op.

Dat zien we ook op de Instagrampagina van Evenepoel: hij deelt op zijn verjaardag een fotoreeks met afbeeldingen van hun belevenissen in Zuid-Afrika. Op enkele foto's staat ook echtgenote Oumi te schitteren. Remco zelf maakt een heel relaxte indruk en genoot er duidelijk van om eens afstand te kunnen nemen van alle drukte.

Evenepoel stelt zich dankbaar op

Evenepoel heeft op deze voor hem speciale dag ook een belangrijke boodschap. "26 - dankbaar voor het leven", schrijft Evenepoel bij de fotoreeks. Zo deelt hij meteen zijn nieuwe leeftijd met de wereld en toont hij dus een grote dankbaarheid voor alles wat het leven hem te bieden heeft. Dat is een gezonde attitude om naar alle gebeurtenissen te kijken.

Evenepoel is nu dus 26 en zou stilaan de piek moeten kunnen bereiken in zijn wielerloopbaan. Hij is zeker nog niet oud, maar we kunnen hem ook nog moeilijk als een van de jonkies omschrijven. Hiervoor heeft hij al te veel ervaring opgedaan. Hij komt vanaf nu ook niet meer in aanmerking om als beste belofte de witte trui te winnen in rittenkoersen.

Enkel algemeen klassement telt nog voor Evenepoel

Op dat nevenklassement hoeft hij niet meer te rekenen als troostprijs. Hij kan volop voor het algemeen klassement gaan in de rittenkoersen op zijn programma en we zijn met zijn allen benieuwd hoe ver hij daar in zal geraken.