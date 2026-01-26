Zware tol voor Pogacar en co: kangoeroe zorgt voor nog meer ellende

Zware tol voor Pogacar en co: kangoeroe zorgt voor nog meer ellende
Foto: © photonews

UAE Team Emirates-XRG likt zijn wonden na de Tour Down Under. Drie renners van de ploeg hebben blessures opgelopen, bij Narvaez en Bjerg gaat het om breuken.

Met een rit- en eindzege van Jay Vine is UAE Team Emirates-XRG verdergegaan op het elan van vorig seizoen, toen de ploeg maar liefst 95 overwinningen behaalde. Maar de ploeg van Tadej Pogacar moest ook wonden likken. 

Narvaez en Stake Laengen lopen blessures op

Jhonatan Narvaez, op dat moment tweede in het klassement, liep meerdere compressiefracturen aan zijn borstwervels op door een valpartij. De kampioen van Ecuador moest niet onder het mes, maar lijkt wel enkele weken aan de kant te staan. 

Vegard Stake Laengen liep bij een valpartij dan weer een blessure aan de rib op. Bij hem lijkt de schade wel mee te vallen, maar dat is niet zo bij Mikkel Bjerg. De Deen liep ook meerdere breuken op.

Breuken bij Bjerg na botsing met kangoeroe 

Bjerg was in de slotrit, net als leider Vine, betrokken bij een valpartij toen kangoeroes in het peloton sprongen. Vine kon zijn weg verder zetten en won nog de Tour Down Under, Bjerg was er erger aan toe en moest de strijd ook staken. 


"Hij heeft een breuk aan het acromioclaviculaire gewricht (tussen het sleutelbeen en de schouder, nvdr.) en een breuk in de hand", laat de ploeg weten aan het Deense DR Sporten. Een zware balans dus voor UAE Team Emirates-XRG. 

Mathieu Van Der Poel Sven Nys Thibau Nys Wout Van Aert Jay Vine Remco Evenepoel Lucinda Brand Lotte Kopecky Puck Pieterse Niels Vandeputte Tibor Del Grosso Philippe Gilbert Johan Bruyneel Jens Reynders Thijs Van Amerongen Chris Horner Primoz Roglic Fem van Empel Bart Wellens Lucien Van Impe

