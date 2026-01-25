Van der Poel verrast en geeft Van Aert gelijk na hele opmerkelijke uitspraak

Van der Poel verrast en geeft Van Aert gelijk na hele opmerkelijke uitspraak
Foto: © photonews

Bij hun analyses zijn Mathieu van der Poel en Wout van Aert het vaak wel grotendeels met elkaar eens. Dat blijkt nu ook nog eens.

Het is inmiddels alweer enkele weken geleden dat ze met elkaar nog de strijd aangingen in het veld, omdat het cross-seizoen van Van Aert door een enkelblessure vroegtijdig is beëindigd. Van Aert heeft zich onlangs nog wel eens uitgelaten over het verloop hiervan. Hij had in elk geval ook een opmerkelijke blik op de aanpak van Van der Poel.

Zo zei Van Aert dat Van der Poel minder dominant was dan in vroegere seizoenen, onder meer omdat die laatste zelf behoudender leek. Van Aert voegde er wel aan toe dat het bijna belachelijk is om te zeggen, aangezien Van der Poel nog altijd heel vaak met een grote voorsprong zijn crossen wint. Die uitspraak moet je dus ook wel kaderen.

Van der Poel let op zijn energiepeil

In elk geval is het een stelling waar Van der Poel door WielerFlits mee geconfronteerd en hij gaf Van Aert eigenlijk wel gelijk. "Ik heb inderdaad met een iets andere insteek proberen te crossen dit seizoen. Zowel in de voorbereiding als tijdens de crossen zelf." Er is ook helemaal niets mis mee om het eigen energiepeil zo goed mogelijk te managen.

In het geval van Van der Poel blijkt dit mogelijk zonder minder wedstrijden te winnen. Het uithangbord van Alpecin-Premier Tech onderstreept wel dat die ingesteldheid ondertussen misschien toch een tikkeltje minder aanwezig is. "Ik denk wel dat ik nu een stuk beter ben dan in het begin van het seizoen." Daardoor kan hij nu al vaker voluit gaan. 

Resultaat prioritair voor Van der Poel op WK

Lees ook... Einde van reeks én slecht nieuws: "Grappig als het gelukt was om streak Van der Poel te kloppen"
De verwachtingen voor Hoogerheide en het WK in Hulst zijn dus hooggespannen. Mogen we nog iets speciaals verwachten van Van der Poel? "Niet dat ik weet", lacht hij. "Ik zou graag die achtste wereldtitel pakken. Dat hoeft niets speciaals te zijn, dat mag ook een zakelijke zege zijn." 

