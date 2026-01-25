Benji Naesen spreekt klare taal over de rol van Van Aert anno 2026

Wout van Aert gaat dit jaar weer voor zeges in de klassiekers, maar welke rol kan hij daarnaast nog vervullen? Wat de rittenkoersen betreft, lijkt hij eerder van waarde te kunnen zijn voor Matthew Brennan, in plaats van zelfs voor eindzeges te gaan.

Dat is alvast de mening van wieleranalist Benji Naesen. Enkele jaren geleden was Van Aert nochtans wel het type renner dat in theorie eindzeges in korte rittenkoersen kon nastreven. Dat spookte bij Naesen blijkbaar door het hoofd bij het bekijken van de parcoursen van de volgende edities van wedstrijden als Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico.

Op 21 januari schreef Naesen het volgende op zijn X-pagina: "4 jaar geleden zouden we naar deze parcoursen van Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice gekeken hebben en gedacht hebben: Wout van Aert kan deze koers winnen." Nu hoeft daar niet eens meer over nagedacht worden, want het behoort niet tot de doelstellingen van Van Aert.

Van Aert rijdt Tirreno-Adriatico in 2026

Bovendien lijkt hij niet meer de klimmersbenen te hebben om voor een eindzege in zulke koersen te gaan. Voor alle duidelijkheid: Tirreno-Adriatico staat wel op zijn programma. Benieuwd wat hij daar dan wel kan laten zien. Naesen heeft de naam van Van Aert vandaag opnieuw laten vallen, maar dan met betrekking tot een van zijn ploegmaats.

After a difficult week, it's good to see Matthew Brennan finally winning. 💪



I still believe he will win multiple stages at La Vuelta 2026, with a stronger lead-out including Wout van Aert.



What do you expect from Brennan this year? 💬 #TourDownUnder — Benji Naesen (@BenjiNaesen) January 25, 2026

"Het is goed om Matthew Brennan na een goede week eindelijk te zien winnen", reageert Naesen op de ritzege van de Brit in de Tour Down Under. "Ik geloof nog altijd dat hij meerdere ritten kan winnen in de Vuelta van 2026, met een sterkere lead-out, inclusief Wout van Aert." Bij het beter maken van Brennan kan Van Aert dus wel belangrijk zijn.



Lead-out voor Brennan

In het verleden heeft Van Aert bij Visma-Lease a Bike al sprints aangetrokken voor Olav Kooij. Die is nu vertrokken naar Decathlon CMA CGM. Van Aert zou voor Brennan een gelijkaardige rol kunnen vertolken in sommige koersen.