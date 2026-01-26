Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"

Lorenz Lomme
Sven Nys lacht hartelijk om de teleurgestelde reactie van Thibau: "Dat is typisch"
Thibau Nys viel in de WB-cross in Hoogerheide net naast het podium. Dat was ook zaterdag al het geval, toen hij vierde werd in Maasmechelen. Vader Sven Nys kon zondag lachen om de reactie van zoonlief.

Thibau Nys was zichtbaar ontgoocheld na zijn vierde plek in Nederland. Mathieu van der Poel was opnieuw ongenaakbaar, maar daarachter streed Nys met Tibor Del Grosso en Niels Vandeputte om de podiumplaatsen.

Het kwam uiteindelijk aan op een sprint en daarin leek Nys aanvankelijk op weg naar eremetaal, maar werd hij finaal nog voorbijgestoken door zowel Del Grosso als Vandeputte.

Typisch Thibau, aldus vader Nys

"Ik heb het even gehad", vertelde Thibau achteraf doodeerlijk aan de rechtenhouder. Een reactie waar vader Sven bij diezelfde rechtenhouder hartelijk om kon lachen.

"Ja, dat is typisch Thibau", klonk het. "Het zit hem niet mee. Hij voelt wel dat hij goede benen heeft, maar je kan dat dan niet helemaal ontplooien en dan heeft hij het er even mee gehad.

"Ik ga een vierkante meter uit zijn buurt blijven en het rustig laten bezinken tot morgen", voegde vader Nys er nog aan toe.

Nys verklaart waarom hij zo teleurgesteld is: "Wat koop je ermee?"

