"Dramatisch": Sven Nys zag toch groot probleem bij Thibau Nys

Met zijn vierde plaatsen in Maasmechelen en Hoogheide was Thibau Nys bijzonder teleurgesteld. Vader Sven Nys weet waar het probleem ligt.

Slechte generale repetitie voor Nys

Zowel in Maasmechelen als in Hoogerheide moest Thibau Nys tevreden zijn met een vierde plaats. De Belgische kampioen moest twee keer Mathieu van der Poel, Tibor Del Grosso en Niels Vandeputte laten voorgaan.

Het was voor Nys geen goede generale repetitie voor het WK van zondag in Hulst. Een scenario zoals in Namen of Gavere, waar Nys lang kon strijden tegen Van der Poel, lijkt op het WK onmogelijk te zijn.

Conditioneel zou het volgens Sven Nys wel goed moeten komen met zijn zoon voor het WK en moet hij met Tibor Del Grosso kunnen strijden voor het zilver. Maar dan zal het wel beter moeten in Hulst.

Nys moet technisch beter doen op het WK

"Crosstechnisch is het dramatisch en echt niet goed. Conditioneel vond ik hem echt niet slecht, maar hij maakte de ene fout na de andere. Dan kan je gewoon niet wedijveren", zegt Sven Nys bij WielerFlits.

Al kan dat volgens vader Nys wel eens gebeuren. Hij verwacht nog altijd dat Thibau Nys een van de belangrijkste kandidaten zal zijn voor zilver. Vorig jaar stond Nys op het WK-podium en pakte hij brons, na Van der Poel en Van Aert.