Concurrentie waarschuwt Evenepoel voor UAE Tour: "Het doel is om de tijdrit te winnen"

Remco Evenepoel maakt zich klaar voor de UAE Tour. Onze landgenoot wil er zijn uitstekende vorm doortrekken, al zal de concurrentie niet van de poes zijn. Deze topper mikt bijvoorbeeld op winst in de tijdrit.

Evenepoel is voorlopig aan een ijzersterk seizoen bezig. Na een drievoudige triomf op Mallorca schitterde hij ook in de Ronde van Valencia. Hij pakte er twee ritzeges en de eindwinst.

Een van die ritzeges kwam er in de tijdrit, dé specialiteit van onze landgenoot. Ook in de UAE Tour heeft hij van de tijdrit (de tweede etappe) ongetwijfeld opnieuw een groot doel gemaakt. Maar er liggen kapers op de kust.

Ook Tarling mikt op winst in de tijdrit

Zo verklaart Elia Viviani, de sportdirecteur van INEOS Grenadiers, dat ook Joshua Tarling de tijdrit met rood omcirkeld heeft. De nog altijd maar 21-jarige Tarling is net als Evenepoel een specialist tegen de klok.

"Een andere belangrijke dag voor ons is de tijdrit in de tweede etappe op dinsdag, en het doel is om die met Josh te winnen", zegt Viviani op de website van het Britse team.



"Het is zijn eerste wedstrijd dit seizoen en het is een etappe die hij vorig jaar won over dezelfde afstand (12,2 km). We hebben er alle vertrouwen in dat hij ook dit jaar mee kan strijden om de overwinning en hij krijgt onze volledige steun."