Ploegmaat van Wout van Aert komt met slecht nieuws naar buiten

Bart Lemmen meldt op Instagram dat hij zijn pols gebroken heeft. Hij kwam ten val in de Tour van Oman en zal een viertal weken afwezig zijn.

Polsblessure voor Bart Lemmen

Bart Lemmen maakte bekend dat hij bij zijn val in de Tour of Oman een breuk heeft opgelopen. Hij gaf aan dat dit na medisch onderzoek werd vastgesteld.

“Na een medische check vandaag is bevestigd dat ik afgelopen maandag mijn pols heb gebroken bij mijn val in de Tour of Oman”, laat hij op zijn Stories op Instagram weten.

Gevolgen voor zijn planning

Door de blessure moet Lemmen zijn deelname aan Parijs-Nice annuleren. Hij verduidelijkte dat buiten trainen voorlopig niet mogelijk is. “Ik kan de komende vier weken niet buiten fietsen, wat betekent dat ik Parijs-Nice niet zal rijden.”

Lemmen liet weten dat de timing van de blessure teleurstellend is. “Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld, maar ik focus me op mijn herstel en zal sterker terugkeren”, zo klinkt het nog in zijn berichtje.



De valpartij vond plaats tijdens de derde etappe van de Tour of Oman. Hoewel Lemmen die rit nog uitreed, verscheen hij de dag erna niet meer aan de start. Lemmen zou in Oman een leidende rol opnemen na eerdere uitval binnen de ploeg, maar door de blessure kwam dat er niet van.