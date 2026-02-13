Ploegmaat Tim Wellens wint in Vuelta a Murcia, Zwitser aan het feest in Tour de la Provence

Op vrijdag werden verschillende korte rittenkoersen op gang geschoten. Dat was het geval voor zowel de Vuelta a Murcia als de Tour de la Provence. Deze renners zegevierden.

In Spanje, en meer bepaald in de autonome gemeenschap Murcia, wordt gekoerst van 13 tot en met 14 februari. Vrijdag stond de eerste (ingekorte) rit op het programma in de Vuelta a Murcia. Die bracht het peloton van Fortuna naar Yecla.

Die was een kolfje naar de hand van Marc Soler. De Spanjaard van UAE Team Emirates XRG maakte deel uit van een omvangrijke vlucht van negen man, waar Tim Wellens later op indrukwekkende wijze bij kwam aansluiten.

Met minder dan 40 km voor de boeg koos Soler samen met ploegmaat Julius Johansen het hazenpad. Soler gooide zijn ploegmaat overboord op de slotklim, de Alto Virgen del Castillo, en kwam solo binnen. Johansen werd tweede, Tom Pidcock derde.

Tour de la Provence

Ook in Zuid-Frankrijk kwam een deel van het profpeloton in actie, zij het in de Tour de la Provence. De zege was voor de Zwitser Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix), die zo de belangrijkste overwinning uit zijn carrière pakte.



Tendon maakte deel uit van de vroege vlucht en klopte in de sprint de Italiaan Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). Luke Lamperti (EF Education - EasyPost) vervolledigde het podium.