Renner doet grote opoffering nadat zijn zus werd aangereden door dronkaard

Byron Munton, een Zuid-Afrikaan met Belgische roots, koerst voor zijn zus Jessie. Zij werd twee jaar geleden aangereden op training.

Zwaar ongeval op training

Munton rijdt voor het nieuwe team van George Hincapie en komt maandag voor het eerst, ondanks zijn 27 lentes, aan de start van een WorldTour-koers. Hij doet dan mee aan de UAE Tour.

“Mijn eerste keer tegen Remco Evenepoel ook. Nerveus? Ik probeer het als eender welke andere wedstrijd te benaderen. Al besef ik dat het nu echt wel tegen de wereldtop is”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Byron fietst echter voor zijn zus Jessie, die zeven jaar jonger is. Op 14 januari 2024 werd ze op training aangereden door een dronken chauffeur. Het meisje raakte in coma en zou het niet halen. “Maar mijn zus is een vechtertje en bewees eenieders ongelijk. Ik kan niet zeggen dat ze het nu goed stelt, maar als je ziet van waar ze komt, dan heeft ze al enorme stappen gezet.”

De familie had een verhuis gepland naar Spanje en deed dat ook. In Madrid werd de revalidatie voortgezet, maar die is financieel niet meer haalbaar. “Ik heb op het punt gestaan om te stoppen met wielrennen. Wat er gebeurd is met mijn zus, was het duwtje dat ik nodig had om te blijven koersen.”

Crowdfunding opgestart

Hij werkt extra hard en wat hij verdient gaat naar de behandeling van zijn zus. “Mijn zus blijft volledig afhankelijk van mijn ouders, maar ze kan intussen communiceren door met haar ogen te knipperen.”





Om haar nog meer te helpen zette Munton een crowdfunding op. “Toen ik vorig jaar een etappe won in de Ronde van Portugal heeft de organisatie er via sociale media alles aan gedaan om mijn crowdfunding onder de aandacht te brengen. Dat is hartverwarmend. De wielerfamilie doet er alles aan om ons te helpen”, besluit hij.