Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro spreekt stevige taal voor UAE Tour

Isaac Del Toro wordt de grootste concurrent van Remco Evenepoel in de UAE Tour. De Mexicaan wordt de kopman van de ploeg uit de Emiraten en moet de thuiskoers winnen.

Vorig jaar stuurde UAE Team Emirates-XRG opnieuw Tadaj Pogacar naar de UAE Tour nadat de ploeg twee jaar op rij zijn thuiskoers niet kon winnen. De wereldkampioen deed zijn job, dit jaar is hij er opnieuw niet. 

UAE vertrouwt op Del Toro voor eindwinst

UAE Team Emirates-XRG stuurt dit jaar voor het eerst Isaac Del Toro naar de UAE Tour, de Mexicaanse nummer twee van de Giro vorig jaar behoort meteen tot één van de topfavorieten voor de eindwinst. 

"Ik ben erg enthousiast om voor het eerst deel te nemen aan de UAE Tour", zegt Del Toro op de site van UAE Team Emirates-XRG. "Het is een speciale wedstrijd voor mij. Ik voel echt een gevoel van trots en verantwoordelijkheid."

Del Toro klaar voor UAE Tour

"Ik heb wat tijd besteed aan het verkennen van enkele van de belangrijkste etappes, om vertrouwd te raken met de wegen en de cruciale momenten, en dat heeft me veel vertrouwen gegeven", spreekt Del Toro stevige taal. 

"Het niveau hier zal erg hoog zijn, met enkele van de beste renners ter wereld aan de start, maar we hebben ons als groep heel goed voorbereid en we zijn klaar om ons uiterste best te doen en agressief te koersen."

