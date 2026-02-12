Tadej Pogacar gaat in de clinch met opdringerige fan

Ook Tadej Pogacar krijgt af te rekenen met opdringerige fans. Dat laat hij weten in een berichtje op zijn Strava.

Opdringerige fans

Opdringerige fans, heel wat wielrenners hebben er last van. Zeker omdat ze op de openbare weg hun trainingen houden is een confrontatie haast onvermijdelijk.

Vraag dat maar aan Jonas Vingegaard die door een fan ten val kwam en uiteindelijk zijn seizoensstart moest uitstellen. Maar ook een godheid als Tadej Pogacar krijgt ermee af te rekenen.

De Sloveen doet zijn verhaal op Strava. “Een eerlijke vraag aan alle fans”, klinkt het vanop trainingskamp in Spanje op een berichtje in de app.

Middelvinger voor Pogacar

“Als je me aantreft terwijl ik een gesprek voer met iemand anders, je me vraagt om een foto en ik je twee minuten tijd vraag om mijn conversatie af te ronden: wacht je dan 2 minuten of toon je me jouw middelvinger, stap je boos weg en laat je jouw partner schreeuwen tegen mij?”, klinkt het.

Blijkbaar had de fan maar weinig geduld. “Het ziet ernaar uit dat ik de dag beëindigd heb met het verlies van een grote fan”, aldus Pogacar. “Ik hou van jullie allemaal. Ik hou zelfs van fans die geen supporter zijn, maar die niet de attitude hebben van verwende tieners.”