Lorenz Lomme
Ploegmaat Wout van Aert mikt hoog: "In Vlaamse klassiekers collectief voor winst gaan"

Visma - Lease a Bike nam onlangs afscheid van een aantal grote namen, maar dat geeft andere renners de kans om zich meer te laten zien. Axel Zingle wil top zijn dit voorjaar.

De 27-jarige Fransman maakte in 2025 de overstap van Cofidis en begint dus aan zijn tweede seizoen in Nederlandse loondienst. Vorig seizoen won hij de ploegentijdrit in Parijs-Nice en een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke, waar hij wel ten val kwam.

Geen Tour de France voor Zingle

"Het is altijd mijn doel om koersen te winnen, maar in sommige koersen help ik ook andere ploeggenoten graag om te winnen", zegt Zingle bij WielerFlits, waarna hij meer uitleg geeft over zijn programma voor dit seizoen.

"In de Vlaamse klassiekers waar we met Wout starten, gaan we collectief voor winst. Ik rijd onder meer de E3 Saxo Classic, Dwars Door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race."

"In die laatste koers kom ik het beste tot mijn recht, als ik er eentje moet kiezen. Veel bochten, smalle wegen. Ik houd daar enorm van. Dat komt door mijn achtergrond in mountainbiken. De Tour de France doe ik normaal niet", kan hij nu al meegeven.


Zingle kende een tumultueus eerste jaar bij Visma - Lease a Bike en moest de Vuelta verlaten na een probleem aan de schouder. Hij geeft aan dat hij een operatie onderging, waarna hij niet meer in actie kwam in 2025.

Axel Zingle

