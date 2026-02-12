Maakt Pogacar een kans in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Analisten spreken klare taal

De echte start van het nieuwe wielerseizoen komt met rasse schreden dichterbij. Al kijken veel wielerliefhebbers vooral uit naar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

Pogacar zal het moeilijk hebben in het voorjaar

Geen grotere favoriet voor Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix dan Mathieu van der Poel. Voor analisten is het duidelijk dat Tadej Pogacar de Nederlander normaal niet kan kloppen.

“Als Van der Poel in zijn wiel blijft zitten en zegt: zoek het uit, dan wordt Milaan-Sanremo of Parijs-Roubaix winnen heel moeilijk voor Pogacar”, zegt Thijs Zonneveld stellig in de wielerspecial van Knack.

Een Van der Poel op niveau kan zelfs nooit verliezen in de Ronde van Vlaanderen, zo oordeelt de analist. “Was hij niet ziekjes vorig jaar, dan lost hij waarschijnlijk niet en verslaat hij Pogacar in de sprint”, gaat hij verder.

Hoelang gaat Van der Poel nog door?

José De Cauwer is zelfs overtuigd dat Pogacar het ook met andere renners moeilijk zal hebben. “Philipsen ga je er in Roubaix ook niet zomaar afrijden, Pedersen evenmin. Daarom is die wedstrijd winnen voor Pogacar inderdaad niet evident.”

Wil je het lichaam van Mathieu van der Poel? Hij verklapt wat hij doet in de fitness
Zonneveld is ervan overtuigd dat Van der Poel met een stevig plan in zijn hoofd zit. “Ik zie hem nog twee jaar excelleren op de weg, vervolgens een jaar volle bak mountainbiken met het oog op de Olympische Spelen en daarna stoppen. Dat lijkt mij het meest logische parcours voor hem”, besluit hij.

