Zelfs zonder Evenepoel: Quick-Step met klassementsambities naar UAE Tour

Soudal Quick-Step heeft goede herinneringen aan de UAE Tour. Er werden al 12 etappes gewonnen in de voorbije jaren en één keer pakte men er het eindklassement.

Succesvol in de UAE Tour

De UAE Tour maakt sinds 2019 deel uit van de World Tour. Soudal Quick-Step is één van de succesvolste teams in de nog prille geschiedenis van deze rittenkoers.

Veel vlakke ritten en een korte tijdrit van 12,2 kilometer staan op het programma, maar de koers zal ongetwijfeld beslist worden op de twee aankomsten bergop: de Jebel Mobrah, een lange klim met zware percentages in de slotkilometers, die zijn debuut maakt, en Jebel Hafeet.

Soudal Quick-Step trekt naar de achtste editie van de UAE Tour met een sterke ploeg, bestaande uit Ayco Bastiaens, Alberto Dainese, Ethan Hayter, Junior Lecerf, Warre Vangheluwe, Bert Van Lerberghe en Ilan Van Wilder.

Ambities voor het klassement

De ambities zijn groot. “Ilan werd hier twee jaar geleden vierde en komt met klassementsambities, maar ook Junior kan iets proberen. Ilan zal samen met Ethan mikken op een sterke individuele tijdrit, terwijl Alberto onze man is voor de massasprints, met Bert Van Lerberghe als zijn gids”, zegt sportdirecteur Geert Van Bondt in een mededeling aan onze redactie.

“Het parcours bevat een nieuwe en zeer veeleisende klim, met stukken tot 17%, waar we een beter beeld zullen krijgen van het klassement, vooraleer we op de voorlaatste dag Jebel Hafeet aanpakken, een beklimming die we goed kennen en waar alles beslist zal worden”, besluit hij.

