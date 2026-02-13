Parijs-Roubaix krijgt nieuwe naam, vrouwenkoers minder lang op televisie

Voor het eerst in 123 jaar zal Parijs-Roubaix een andere naam krijgen. Geen ingrijpende verandering, de naam van de regio wordt toegevoegd.

Parijs-Roubaix Hauts-de-France

Organisator ASO stelde donderdag het parcours van Parijs-Roubaix voor 2026 voor. Al is Parijs-Roubaix niet meer de volledige benaming van het Franse monument, voor het eerst sinds de eerste editie in 1896 is de naam veranderd.

Officieel heet de koers nu: Paris-Roubaix Hauts-de-France. Dat is een verwijzing naar de regio waar Parijs-Roubaix wordt gereden, die dit jaar tien jaar bestaat sinds de samenvoeging van de regio's Nord-Pas-de-Calais en Picardië.

ASO is niet aan zijn proefstuk toe, want voor het eerst sinds de oprichting van het Critérium du Dauphiné in 1947 krijgt de rittenkoers dit jaar een andere naam, nl. 'Tour Auvergne - Rhône-Alpes', ook verwijzend naar de regio.

Vrouwen eindigen na de mannen in Parijs-Roubaix

Nog een wijziging aan Parijs-Roubaix komt er voor de vrouwenwedstrijd. In tegenstelling tot de eerste vijf edities zullen de vrouwen niet langer op zaterdag koersen, maar wel op zondag.



De vrouwen zullen pas om 14u35 van start gaan voor hun koers van 143 kilometer. Hun aankomst wordt verwacht om 18u, de mannen komen om 16u30. De koers van de vrouwen zal dus slechts anderhalf uur op televisie te zien zijn.