Evenepoel heeft duidelijk geïmponeerd: "Ruim vier minuten verloren op hem"

De Ronde van Valencia heeft bij velen de nodige indrukken gelaten. Dat geldt ook voor Jasper Schoofs van Soudal Quick-Step.

Derde plek in slotetappe van Ronde van Valencia

Jasper Schoofs maakt eigenlijk nog deel uit van de Devo-ploeg van Soudal Quick-Step, maar heeft zich wel laten zien met een derde plek in de slotetappe van de Ronde van Valencia zondag.

Daags voor die rit was hij nochtans stevig ontgoocheld… door ex-ploegmaat Remco Evenepoel. “Ik weet ergens ook wel dat ik bij de profs nog maar net kom piepen”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

Toch kreeg hij een fikse tik. “Maar zaterdag verloor ik dus ruim vier minuten op Remco Evenepoel. Op zich is dat geen schande, maar ik had toch graag in het groepje net voor mij blijven hangen”, is hij eerlijk.

Veel geleerd van Yves Lampaert

Schoofs probeert vooral veel op te steken van zijn ervaren ploegmaten. Met Yves Lampaert als een van de belangrijkste pionnen daarbij. “Op de ploegstages en in Valencia heb ik enorm veel opgestoken van Yves en de anderen.”



Dat gaat dan over positionering, het doseren van krachten en zoveel meer. “De voorbije maanden heb ik meer geleerd dan in al mijn vorige jaren op de fiets samen. En wees maar zeker dat ik nog heel veel meer zal moeten leren. Ik ben er nog lang niet, dat besef ik maar al te goed”, besluit hij.