"Niet als een pudding in elkaar gezakt": Wilfried Peeters ziet leven na vertrek Evenepoel

"Niet als een pudding in elkaar gezakt": Wilfried Peeters ziet leven na vertrek Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step heeft in 2026 nog geen enkele overwinning gepakt. Toch ziet Wilfried Peeters dat de ploeg niet ten dode is opgeschreven.

Nog geen zege voor Soudal Quick-Step

Dat Quick-Step nog geen enkele overwinning heeft dit jaar heeft niet zozeer te maken met het vertrek van Remco Evenepoel. De reden is te zoeken bij het feit dat de grote sprinters nog (bijna) niet in actie kwamen.

Wilfried Peeters ziet het allemaal wel goed komen. “Niets negatief over Remco, hij is qua prestaties is hij misschien wel de beste renner die we ooit hebben gehad. Maar wat ik belangrijk vind om te benadrukken, is dat we niet als een pudding in elkaar zakken”, zegt hij aan WielerFlits.

Peeters wijst ook op het feit dat Soudal als sponsor een nieuwe overeenkomst tekende. Dat deed ook toptalent Paul Magnier tot 2029. “Dikke chapeau voor onze CEO Jurgen Foré om dat te verwezenlijken. Dat zegt toch iets over de toekomstvisie.”

Wolfpack-gevoel bovenhalen

De ploeg onderging de voorbije jaren een stevige metamorfose. Meer dan ooit zal het echte Wolfpack-gevoel belangrijk worden. “De sterkte van de ploeg was altijd de teamgeest, en dat we met veel renners konden winnen. Ik vind oprecht dat we in die eerste weken van het seizoen hebben gezien dat die sfeer er is en dat iedereen op de juiste momenten naar overwinningen snakt.”

Lees ook... "Enorm veel vertrouwen": renner gelooft in zijn kansen tegen Evenepoel en Pogacar
Met Evenepoel erbij was dat totaal anders. “Natuurlijk draaide het heel hard rond hem. Een ronderenner hebben is heel mooi, maar ook intensief. Die mannen leefden samen van de klassiekers tot en met de Tour de France. Dat is intens, maar Remco kon dat mentaal goed aan. Dat was zeker niet negatief.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Wilfried Peeters

Meer nieuws

"Enorm veel vertrouwen": renner gelooft in zijn kansen tegen Evenepoel en Pogacar

"Enorm veel vertrouwen": renner gelooft in zijn kansen tegen Evenepoel en Pogacar

13:30
Door het vertrek van Evenepoel? Nooit gebeurd in 23 jaar tijd bij Quick-Step

Door het vertrek van Evenepoel? Nooit gebeurd in 23 jaar tijd bij Quick-Step

09:00
Ex-ploegmaat had bijzondere band met Evenepoel om heel specifieke reden

Ex-ploegmaat had bijzondere band met Evenepoel om heel specifieke reden

12:30
ASO gooit kasseistroken in Parijs-Roubaix door elkaar, ook wildcards toegekend

ASO gooit kasseistroken in Parijs-Roubaix door elkaar, ook wildcards toegekend

14:00
📷 Greg Van Avermaet neemt bekende Vlaming op in gravelploeg

📷 Greg Van Avermaet neemt bekende Vlaming op in gravelploeg

13:00
"Dat zegt voldoende": Christophe Sercu houdt stevig pleidooi bij zoektocht naar sponsor

"Dat zegt voldoende": Christophe Sercu houdt stevig pleidooi bij zoektocht naar sponsor

12:00
"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen": Biniam Girmay ligt er niet wakker van

"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen": Biniam Girmay ligt er niet wakker van

11:00
Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen

Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen

20:30
Tadej Pogacar gaat in de clinch met opdringerige fan

Tadej Pogacar gaat in de clinch met opdringerige fan

10:00
Soudal Quick-Step lost opvallende selectie voor twee Spaanse koersen

Soudal Quick-Step lost opvallende selectie voor twee Spaanse koersen

08:30
Ploegmaat van Wout van Aert komt met slecht nieuws naar buiten

Ploegmaat van Wout van Aert komt met slecht nieuws naar buiten

08:00
📷 Renner uit het veldritpeloton heeft heuglijk nieuws te melden

📷 Renner uit het veldritpeloton heeft heuglijk nieuws te melden

07:30
Al zijn halve leven bij de broers Roodhooft: Van der Poel onthult waarom hij hen trouw bleef

Al zijn halve leven bij de broers Roodhooft: Van der Poel onthult waarom hij hen trouw bleef

07:00
"Word er bijna elke dag aan herinnerd": Van Aert voelt gevolgen nog altijd

"Word er bijna elke dag aan herinnerd": Van Aert voelt gevolgen nog altijd

21:30
Uijtdebroeks, Pedersen, Vine...: Belgische renner ziet twee oorzaken voor vele valpartijen en blessures

Uijtdebroeks, Pedersen, Vine...: Belgische renner ziet twee oorzaken voor vele valpartijen en blessures

20:00
'Alweer concurrent minder voor Evenepoel? Nummer twee van UAE Tour 2025 haakt af'

'Alweer concurrent minder voor Evenepoel? Nummer twee van UAE Tour 2025 haakt af'

19:00
Pogacar koerst slechts zestien dagen voor de Tour: organisator onthult verrassende reden

Pogacar koerst slechts zestien dagen voor de Tour: organisator onthult verrassende reden

18:30
Hapt Mathieu van der Poel toe voor "interessant en overtuigend aanbod"?

Hapt Mathieu van der Poel toe voor "interessant en overtuigend aanbod"?

18:00
Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn

Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn

11/02
Van Aert vaak op de rollen op hoogtestage: Visma-Lease a Bike komt met uitleg

Van Aert vaak op de rollen op hoogtestage: Visma-Lease a Bike komt met uitleg

17:00
Naesen komt met opvallend voorstel over toptalent én moet iets kwijt over Pogacar

Naesen komt met opvallend voorstel over toptalent én moet iets kwijt over Pogacar

16:30
Loyale Healy bleef EF trouw, maar er zijn ook mislukkingen: "UAE bood de helft meer"

Loyale Healy bleef EF trouw, maar er zijn ook mislukkingen: "UAE bood de helft meer"

16:00
Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

11/02
Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

11/02
Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

11/02
Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats

Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats

11/02
Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

11/02
De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

11/02
Doet Pogacar het tegen zijn zin? Bondscoach Pauwels doet onthulling

Doet Pogacar het tegen zijn zin? Bondscoach Pauwels doet onthulling

11/02
Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

10/02
Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"

Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"

11/02
Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

11/02
Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

10/02
Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

11/02
Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht Naast de fiets

Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht

11/02
Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

10/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Wilfried Peeters Thibau Nys Bobbie Traksel Peter Sagan Oliver Naesen Jonas Vingegaard Rasmussen Greg Van Avermaet Serge Pauwels Christoph Roodhooft Adrie Van Der Poel Dries De Bondt Toon Aerts Grischa Niermann Michael Vanthourenhout Ben Healy Mads Pedersen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved