"Niet als een pudding in elkaar gezakt": Wilfried Peeters ziet leven na vertrek Evenepoel

Soudal Quick-Step heeft in 2026 nog geen enkele overwinning gepakt. Toch ziet Wilfried Peeters dat de ploeg niet ten dode is opgeschreven.

Nog geen zege voor Soudal Quick-Step

Dat Quick-Step nog geen enkele overwinning heeft dit jaar heeft niet zozeer te maken met het vertrek van Remco Evenepoel. De reden is te zoeken bij het feit dat de grote sprinters nog (bijna) niet in actie kwamen.

Wilfried Peeters ziet het allemaal wel goed komen. “Niets negatief over Remco, hij is qua prestaties is hij misschien wel de beste renner die we ooit hebben gehad. Maar wat ik belangrijk vind om te benadrukken, is dat we niet als een pudding in elkaar zakken”, zegt hij aan WielerFlits.

Peeters wijst ook op het feit dat Soudal als sponsor een nieuwe overeenkomst tekende. Dat deed ook toptalent Paul Magnier tot 2029. “Dikke chapeau voor onze CEO Jurgen Foré om dat te verwezenlijken. Dat zegt toch iets over de toekomstvisie.”

Wolfpack-gevoel bovenhalen

De ploeg onderging de voorbije jaren een stevige metamorfose. Meer dan ooit zal het echte Wolfpack-gevoel belangrijk worden. “De sterkte van de ploeg was altijd de teamgeest, en dat we met veel renners konden winnen. Ik vind oprecht dat we in die eerste weken van het seizoen hebben gezien dat die sfeer er is en dat iedereen op de juiste momenten naar overwinningen snakt.”

Met Evenepoel erbij was dat totaal anders. “Natuurlijk draaide het heel hard rond hem. Een ronderenner hebben is heel mooi, maar ook intensief. Die mannen leefden samen van de klassiekers tot en met de Tour de France. Dat is intens, maar Remco kon dat mentaal goed aan. Dat was zeker niet negatief.”