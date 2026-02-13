Wat is er precies veranderd? Oliver Naesen ziet duidelijke evolutie bij Decathlon CMA CGM

Oliver Naesen begint deze week aan zijn seizoen. Onze landgenoot begint eraan in de Tour de la Provence en zal dat nog steeds in dienst doen van Decathlon CMA CGM. Die ploeg zag hij de voorbije jaren een stevige gedaanteverwisseling ondergaan.

Naesen rijdt al voor het team sinds 2024, toen het nog Decathlon AG2R La Mondiale Team was. Hij kan dus uitstekend inschatten welke stappen zijn omgeving in die tijd gezet heeft.

Het gaat snel bij Decathlon CMA CGM

"Laat ik het zo samenvatten: We hebben jarenlang de trend gevolgd, maar een beetje achterop hinkend", zegt Naesen bij WielerFlits. "En de laatste twee jaar hebben we echt een versnelling ingezet."

"En we hebben de trend misschien een beetje ingehaald. Dat is heel leuk om een deel van uit te maken. Het gaat snel", ziet de geboren West-Vlaming, die tegenwoordig geen kopman meer is, maar meer een ondersteunende rol vertolkt.

"Die verandering is natuurlijk door de natuurlijke gang der zaken", beseft Naesen. "Ik word dit jaar 36 en dat is niet de leeftijd waarop de meeste grote successen nog gehaald worden.



Naesen is op zijn 35ste een van de meer ervaren pionnen bij Decathlon CMA CG. Hij zal er dit jaar vooral in steun rijden van zijn kopmannen. Het contract van onze landgenoot bij de Franse formatie loopt tot eind 2027.